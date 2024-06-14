На Харківському напрямку окупанти продовжують наступ, за добу було вісім зіткнень

Також бої в цій області тривають на Куп'янському напрямку.

На Харківському напрямку окупанти продовжують наступальні дії. За добу відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ і Глибоке Харківської області.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили шість атак у районі Синьківки, Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Лиманському армія захисників відбила вісім атак росіян у районах Невського, Греківки Луганської області та Торського Донецької області.

На Сіверському оборонці відбили дві атаки ворога в районі Верхньокам'янського та Роздолівки Донецької області.

На Краматорському українські воїни зупинили 13 спроб росіян прорвати оборону в районі Іванівського, Андріївки та Нового Донецької області.

На Покровському захисники відбили 39 нападів окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Межове, Калинове, Євгенівка, Невельське Донецької області.

"На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка, де ворог 20 разів намагався минулої доби прорвати оборону українських військ", – сказав речник.

На Оріхівському напрямку було три бойових зіткнення в районі Малої Токмачки.

"На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра", – додав речник, уточнивши, що на цьому напрямку за добу було дві атаки біля Кринок.

Загалом протягом доби відбулося 109 бойових зіткнень, окупанти завдали трьох ракетних ударів із застосування чотирьох ракет, 66 авіаударів, зокрема з 94 КАБами. Росіяни провели понад 3800 обстрілів, серед них сто – із застосування реактивних систем залпового вогню.