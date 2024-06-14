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У Росії повідомляють про масовану атаку безпілотниками

У Ростовській області пропало світло, а у Воронезькій області БПЛА атакували нафтобазу, пошкоджено резервуари з паливом.

У Росії повідомляють про масовану атаку безпілотниками
наслідки атаки на РФ
Фото: російський тг-канал

У РФ повідомляють про масовану атаку безпілотниками декількох областей.  Зокрема, у Воронезькій області БПЛА атакували нафтобазу, пошкоджено резервуари з паливом.

Як повідомляють російські телеграм-канали, у Росії начебто за ніч перехопили та знищили 70 українських БПЛА над Ростовською областю. 

Також начебто 17 безпілотників перехоплено та знищено над територією Білгородської, Волгоградської, Воронезької та Курської областей та анексованим Кримом.

Зазначається, що під атакою було місто Морозівськ Ростовської області, де знаходиться військовий аеродром. 5 квітня він уже зазнав атаки, тоді було поранено начальника штабу, співробітників ФСБ та ОМОН. Один військовий загинув.

Також атакована нафтобаза у Ліскінському районі Воронезької області.За попередньою інформацією, кілька БПЛА, планеруючи на наднизькій висоті, пошкодили резервуари з паливом. Ліквідація наслідків події продовжується. Ушкодження об'єкта уточнюються.

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