Президент США Джо Байден повідомив, що не помилує свого сина

На пресконференції в Італії Джо Байден прокоментував рішення про визнання винним його сина Хантера, повідомляє Укрінформ.

“Я поважатиму рішенню журі і не помилую його”, - наголосив Байден.

Президент США зауважив, що дуже пишається своїм сином.

“Він долає залежність, він - один з найрозумніших та найпорядніших людей, яких я знаю”, - сказав Байден.