Президент США Джо Байден повідомив, що не помилує свого сина

На пресконференції в Італії Джо Байден прокоментував рішення про визнання винним його сина Хантера, повідомляє Укрінформ.
“Я поважатиму рішенню журі і не помилую його”, - наголосив Байден.
Президент США зауважив, що дуже пишається своїм сином.
“Він долає залежність, він - один з найрозумніших та найпорядніших людей, яких я знаю”, - сказав Байден.
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Хантеру Байдену загрожує до 25 років за ґратами через брехню в анкеті на отримання зброї: син президента стверджував, що не вживав наркотиків.
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Вирок у кримінальній справі щодо незаконного володіння зброєю для сина президента США Хантера Байдена може зіграти позитивну роль у спробі його батька переобратися до Білого дому.