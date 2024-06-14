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Президент США Джо Байден повідомив, що не помилує свого сина

Байден запевнив, що поважає рішення жюрі.

Президент США Джо Байден повідомив, що не помилує свого сина
Президент США Джо Байден
Фото: скриншот відео

На пресконференції в Італії Джо Байден прокоментував рішення про визнання винним його сина Хантера, повідомляє Укрінформ.

“Я поважатиму рішенню журі і не помилую його”, - наголосив Байден.

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Президент США зауважив, що дуже пишається своїм сином. 

“Він долає залежність, він - один з найрозумніших та найпорядніших людей, яких я знаю”, - сказав Байден.

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