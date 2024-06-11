Сину президента США Байдена загрожує до 25 років тюрми

Гантера Байдена, сина президента США, визнали винним у справі про незаконне зберігання зброї, передає АР.

Присяжні оголосили відповідне рішення за трьома пунктами обвинувачення: в тому, що він збрехав продавцю зброї, який мав федеральну ліцензію; подав фальшиву заяву про те, що не вживав наркотики; незаконне зберігання зброї упродовж 11 днів.

Свідчення проти Гантера Байдена дали його колишні дружина і подруга.

Наразі невідомо про датку, коли оголосять термін ув'язнення. Сину президента США загрожує до 25 років тюрми.

Приїхала підтримати Гантера Байдена перша леді США Джил Байден.