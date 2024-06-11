Російська нерухомість поблизу критичної інфраструктури Фінляндії загрожує безпеці країни, ‒ прем'єр-міністр

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що його країна готує кроки для усунення потенційних ризиків безпеці від російського майна, що розташоване поблизу критичної інфраструктури.

Про це пише Bloomberg.

Фінляндія роками дозволяла росіянам скуповувати землю та нерухомість без безпекових перевірок. Але після вторгнення РФ в Україну у 2022 році скандинавська країна почала усвідомлювати ризик того, що такі активи можуть бути використані проти неї, зазначає видання.

Відтоді Фінляндія провела повне картографування холдингів росіян, зазначив Орпо.

"Ми вбачаємо потенційну загрозу безпеці у тому, росіяни та інші іноземці володіють нерухомістю та землею поблизу критично важливих об'єктів інфраструктури. Здоровий глузд підказує ‒ якщо ми бачимо справжній ризик для національної безпеки, то повинні мати можливість діяти”, ‒ додав очільник уряду.

Після ухвалення законодавства, яке дозволяє державі втручатися в операції з нерухомістю до того, як вони відбудуться, Фінляндія зараз розробляє повну заборону на купівлю нерухомості росіянами. Відповідно до попереднього тексту законопроєкту, заборона стосуватиметься громадян держав, батьківщина яких, як було встановлено, “порушила територіальну цілісність, суверенітет і незалежність іншої держави та могла загрожувати безпеці Фінляндії”.

“Жодних рішень щодо будь-яких таких заходів ще не схвалено, і ще занадто рано говорити, чи зможемо ми заднім числом посилити їх, чи можемо ми експропріювати власність. Це дуже складне юридичне питання, і тому нам потрібно ретельно вивчити, як діяти далі”, ‒ сказав Орпо.

Вперше Фінляндія заблокувала купівлю нерухомості наприкінці 2022 року, коли Міноборони наклало вето на продаж колишнього будинку престарілих на заході країни поблизу військової бази. З того часу було прийнято кілька інших схожих рішень. Однак місцеві газети повідомляли про низку підозрілих активів, включно зі сильно укріпленими локаціями з вертолітними майданчиками, майже порожніми збитковими готелями, які тримають на плаву власники, пов’язані з Росією, і місця поблизу ключових залізничних розв’язок і комунікацій.

Прем’єр-міністр каже, що ризик полягає в тому, що такі об’єкти “можуть бути використані для певних дій або, можливо, як плацдарм для більшої операції”.