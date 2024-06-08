Росію тимчасово позбавили членства у Міжнародній федерації шахів

Федерація шахів РФ влючила до свого складу клуби з окупованих українських регіонів – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) підтримала пропозицію Комісії з етики та дисципліни й ухвалила рішення про виключення Федерації шахів Росії на два роки.

Про це йдеться в офіційній заяві ФІДЕ.

ФШР не має права брати участь у заходах, організованих ФІДЕ. Водночас виключення не зачіпає права гравців, арбітрів, тренерів і клубів брати участь у шаховій діяльності.

ФІДЕ також призначило покарання у вигляді догани президенту ФШР Аркадію Дворковичу.

"Комісія з етики визнала те, що Федерація шахів Росії включила до свого складу регіональні шахові клуби частково окупованих українських регіонів - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Москва оголосила про входження цих областей до складу РФ, але їхня анексія не визнана світовою спільнотою", - йдеться у заяві.

Рішення може бути оскаржено в Апеляційній комісії протягом 21 дня з моменту отримання цього рішення.

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