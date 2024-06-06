Новий виклик для Жозе Моурінью: португалець очолив «Фенербахче»

Жозе Моурінью вітає фанатів під час презентації у якості нового головного тренера «Фенербахче».

Португальський тренер Жозе Моурінью став новим головним тренером стамбульського «Фенербахче», повідомляє пресслужба команди.

Контракт зі спеціалістом розраховано до літа 2026 року. За інформацією ESPN, у новому клубі португалець отримуватиме десять з половиною мільйонів євро на рік.

Упродовж кар’єри Жозе Моурінью тренував «Порту», «Челсі», «Інтер», «Реал», «Манчестер Юнайтед» та «Тоттенгем». Останнім клубом португальця була римська «Рома», з якої він пішов у січні 2024 року.

У тренерському доробку Жозе низка трофеїв, зокрема перемоги у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Він – єдиний тренер в історії футболу, кому вдалося перемогти у трьох європейських турнірах.

Нагадаємо, одним з претендентів на посаду тренера «Фенербахче» був румунський спеціаліст Мірча Луческу.