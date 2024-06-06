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Новий виклик для Жозе Моурінью: португалець очолив «Фенербахче»

Португальський тренер переїхав до Туреччини.

Новий виклик для Жозе Моурінью: португалець очолив «Фенербахче»
Жозе Моурінью вітає фанатів під час презентації у якості нового головного тренера «Фенербахче».
Фото: EPA/UPG

Португальський тренер Жозе Моурінью став новим головним тренером стамбульського «Фенербахче», повідомляє пресслужба команди.

Контракт зі спеціалістом розраховано до літа 2026 року. За інформацією ESPN, у новому клубі португалець отримуватиме десять з половиною мільйонів євро на рік.

Упродовж кар’єри Жозе Моурінью тренував «Порту», «Челсі», «Інтер», «Реал», «Манчестер Юнайтед» та «Тоттенгем». Останнім клубом португальця була римська «Рома», з якої він пішов у січні 2024 року.

У тренерському доробку Жозе низка трофеїв, зокрема перемоги у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Він – єдиний тренер в історії футболу, кому вдалося перемогти у трьох європейських турнірах. 

Нагадаємо, одним з претендентів на посаду тренера «Фенербахче» був румунський спеціаліст Мірча Луческу.

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