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Українка Костюк вийшла до півфіналу парного Ролан Гаррос

Суперниці українки знялися з матчу.

Українка Костюк вийшла до півфіналу парного Ролан Гаррос
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк у парі з румункою Єленою Габріель Русе вийшли до півфіналу Ролан Гаррос, повідомили на сайті змагань.

У чвертьфіналі українсько-румунська пара повинна була протистояти "нейтральним" спортсменкам Вірі Звонарьовій та Міррі Андрєєвій, але останні відмовилися виступати.

В 1/2 фіналу Костюк і  Русе зіграють з представницями Італії Сарою Еррані та Жасмін Паоліні.

Нагадаємо, Марта Костюк завершила виступи в індивідуальному розряді Ролан Гаррос на стадії 1/32 фіналу, поступившись Донні Векіч.

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