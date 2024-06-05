Українка Костюк вийшла до півфіналу парного Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк у парі з румункою Єленою Габріель Русе вийшли до півфіналу Ролан Гаррос, повідомили на сайті змагань.

У чвертьфіналі українсько-румунська пара повинна була протистояти "нейтральним" спортсменкам Вірі Звонарьовій та Міррі Андрєєвій, але останні відмовилися виступати.

В 1/2 фіналу Костюк і Русе зіграють з представницями Італії Сарою Еррані та Жасмін Паоліні.

Нагадаємо, Марта Костюк завершила виступи в індивідуальному розряді Ролан Гаррос на стадії 1/32 фіналу, поступившись Донні Векіч.