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Епіцентр відкрив зал важкої атлетики в Полтаві Новини компаній

Національна мережа ТЦ "Епіцентр" долучилася до забезпечення спортивної інфраструктури коледжу ім. С.Бубки — одного з небагатьох навчальних закладів України, який готує спортсменів світового рівня.

Епіцентр відкрив зал важкої атлетики в Полтаві

1 червня в Полтаві відбулося урочисте відкриття залу важкої атлетики, куди у зв’язку з війною передислокувався Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С.Бубки. Капітальний ремонт залу забезпечила компанія “Епіцентр”, для якої спорт є одним з провідних напрямків соціальної відповідальності. 

На сьогодні в спортивному коледжі навчається 310 дітей п’ятнадцятьом видам спорту, і важка атлетика є одним з пріоритетних напрямів закладу. Торік на Чемпіонаті Європи серед юніорів до 20 років та молоді до 23 років донецькі спортсмени здобули 9 нагород і зараз 9 важкоатлетів Донецького коледжу готуються до Чемпіонату Європи, де будуть представляти Збірну України. 

“Наші важкоатлети протягом багатьох років ставали призерами й переможцями змагань різних рівнів, а тепер в оновленому залі будуть народжуватися нові рекорди й майбутні чемпіони,” — впевнений директор коледжу Ігор Анушкевич.

Уже в оновленому спортзалі відбувся відкритий чемпіонат Донецької області серед важкоатлетів до 17 років, де визначили найсильніших спортсменів, які невдовзі будуть підкорювати світові п’єдестали.

Це вже вдруге спортивний коледж розпочав все з нуля: у 2014 році колектив та учні з Донецька переїхав у Бахмут, а у 2022 році були змушені повторно евакуюватися на Полтавщину, де знайшли прихисток у Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г.Короленка та знову розпочали створювати умови для підготовки кваліфікованого спортивного резерву. 

Це був єдиний навчальний заклад на Донеччині, що сприяє підготовці атлетів високого класу, які займають призові місця на чемпіонатах Європи та світу. Випускниками є десятки учасників Олімпійських ігор і видатні спортсмени України, серед яких Лілія Подкопаєва, Сергій Ребров, Ірина Ліщинська, Олег Верняєв, Олексій Полянський і багато інших. 

Компанія Епіцентр підтримує розвиток важкої атлетики в Україні та інвестує в розбудову важкоатлетичної інфраструктури. Епіцентр побудував п’ять сучасних спортивних комплексів, зробив ремонти та переоснастив старі зали важкої атлетики, закуповує новий інвентар тощо. Саме завдяки такій комплексній підтримці Збірна України почала здобувати на всіх Чемпіонатах Європи лише призові місця в командному заліку. 

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