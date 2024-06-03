Українка Марта Костюк вийшла у 1/8 фіналу парного розряду Ролан Гаррос

У матчі за вихід до 1/8 фіналу Костюк та Русе перемогли пару з Чехії та Іспанії.

Пара тенісисток Марта Костюк (Україна) - Єлена Габріела Русе (Румунія) подолала друге коло Ролан Гаррос у Парижі.

Про це повідомляє Укрінформ.

У матчі за вихід до 1/8 фіналу Костюк та Русе за 2 години змусили капітулювати посіяних під 7-м номером Маріє Боузкову (Чехія) та Сару Сорбінес Тормо (Іспанія) - 6:3, 6:4.

Наступну гру українсько-румунський тандем проведе проти переможниць поєдинку японок Ері Ходзумі та Макото Ніномія з посіяними під 9-м номером Лейлою Фернандес з Канади та новозеландкою Ерін Раутліфф.

Відкритий чемпіонат Франції триватиме до 9 червня.