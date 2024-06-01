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«Реал» Луніна – переможець Ліги чемпіонів сезону 2023/2024

Мадридці завоювали 15 кубок Ліги чемпіонів в історії.

«Реал» Луніна – переможець Ліги чемпіонів сезону 2023/2024
Фото: EPA/UPG

«Реал» на «Вемблі» переміг «Боруссію» (2:0) у фінальному матчі Ліги чемпіонів, повідомляє УЄФА.

Перший тайм розпочався з того, що команди приглядалися один до одного. Згодом «Боруссія» почала грати першим номером і змарнувала декілька нагод відкрити рахунок у матчі. На 20 хвилині Матс Гуммельс розрізним пасом вивів на ворота суперників Каріма Адеємі. Лівий форвард обіграв Тіто Куртуа, але не встиг завдати удар по воротах.

У наступному епізоді на 23 хвилині Фуллькруг отримав пас біля воріт суперника і пробив низом – м’яч влучив у стійку. Третій шанс відзначитися також змарнував Фуллькруг. Форвард не зміг перевести м’яч у ворота після сейву Куртуа на 28 хвилині.

Карвахаль пробиває головою у моменті з першим голом «Реалу» у фіналі Ліги чемпіонів.
Фото: EPA/UPG
Карвахаль пробиває головою у моменті з першим голом «Реалу» у фіналі Ліги чемпіонів.

У другому таймі «Реал» розпочав будувати свої атаки. На 49 хвилині Кроос виконав штрафний удар, пробивши у лівий кут воріт, але Кобель здійснив сейф. В іншому епізоді Даніель Карвахаль опинився біля правої стійки та пробив після кутового «вершкових». М’яч летів у бік воріт після відскоку від газону, але на заваді став Іан Матсен. На 74-й Карвахаль опинився першим після подачі з кутового і переправив м’яч у правий кут воріт. За 5 хвилин Кроос знову виконував штрафний удар і пробив у площину воріт – Кобель врятував свою команду. 

Вінісіус (посередині) під час гольової атаки перекидає Кобеля, забиваючи другий гол мадридців у матчі.
Фото: EPA/UPG
Вінісіус (посередині) під час гольової атаки перекидає Кобеля, забиваючи другий гол мадридців у матчі.

На 83-й Матсен у простому епізоді обрізався. Мадридці перехопили м'яч і вивели Вінісіуса на чужі ворота, а бразилець спокійно подвоїв рахунок і встановив фінальний результат матчу.

Український голкіпер «Реалу» Андрій Лунін залишився на лаві для запасних. Українець вдруге переміг у найпрестижнішому футбольному турнірі Європи.

Для «вершкових» цьогорічний кубок – п’ятнадцятий в історії клубу. Вони є абсолютними рекордсменами за цим показником.

Цей фінал став останнім матчем у клубній кар'єрі німецького півзахисника «Реалу» Тоні Крооса.

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