Фінал ЛЧ: зухвала «Боруссія» проти королівського «Реалу»

1 червня, у суботу, на «Вемблі» у Лондоні відбудеться фінал Ліги чемпіонів між дортмундською «Боруссією» та мадридським «Реалом».

Підопічні Карло Анчелотті достроково перемогли у чемпіонаті Іспанії й тепер готуються до здобуття свого 15-го титулу ЛЧ. У груповому етапі турніру «вершкові» потрапили у чи не найлегшу групу (С), тож без зайвих проблем виграли її. Вони випередили «Наполі», «Брагу» та «Уніон».

Фото: EPA/UPG Гравці мадридського «Реалу» тренуються перед фіналом Ліги чемпіонів.

Попри чудовий початок сезону у ЛЧ, у плей-оф мадридцям ставало дедалі складніше. На етапі 1/8 фіналу «вершкові» обіграли «РБ Лейпциг» із рахунком 2:1 за сумою двох матчів. На стадії 1/4 вони зустрілися з чинним чемпіоном турніру «Манчестер Сіті», який створив чимало проблем мадридцям. Однак, завдяки якісній роботі українського голкіпера Андрія Луніна, «Реал Мадрид» вийшов до півфіналу після серії пенальті (3:4).

У півфіналу королівський клуб зустрівся з «Баварією». У першому матчі на «Альянс Арені» команди сильнішого не виявили, а гра завершилася з рахунком 2:2. У матчі-відповіді «Реал» залишив «Баварію» позаду, завдячуючи неймовірному камбеку Хоселу на останніх хвилинах поєдинку (2:1).

Дортмундці чекають на мадридців у Лондоні, переживши доволі важкий сезон у внутрішньому чемпіонаті. «Боруссія» завершила внутрішні змагання достроковим вильотом з Кубка Німеччини та п'ятим місцем у Бундеслізі. Водночас у Лізі чемпіонів вони змогли досягнути успіху. Очоливши «групу смерті» F, підопічні Едіна Терзіча в 1/8 фіналу перемогли ПСВ Ейндховен. Далі на шляху до фіналу в раунді 1/4 німці, попри поразку у першому матчі (2:1), зуміли сенсаційно пройти зірковий «Атлетико Мадрид».

Фото: EPA/UPG Тренувальна сесія гравців «Боруссії» перед фіналом ЛЧ.

У півфіналі дортмундці зустрілися з ПСЖ. Хоч шансів на перемогу німцям ніхто не давав, «джмелі» показали чудовий футбол та гідно пройшли парижан із загальним рахунком 2:0.Їхній успіх був непередбачуваним, але дві перемоги над ПСЖ у півфіналі роблять «Боруссію» серйозним претендентом на трофей.

Це третій фінал дортмундців в історії. У 1997 році вони стали чемпіонами, здобувши перемогу над «Ювентусом» (3:1), а у фіналі 2013 року «Боруссія» програла «Баварії» на тому ж таки «Вемблі». «Реал» натомість виграв кожен з останніх восьми фіналів Ліги чемпіонів.

Згідно зі статистикою особистих зустрічей команд, «Реал» виграв 6 з останніх 14 матчів, лише 3 поєдинки завершилися перемогою «Боруссії».

У цьогорічному фіналі мадридський «Реал» зіграє без Давіда Алаби та Орельєна Чуамені. У «Боруссії» травмованими залишаються Рамі Бенсебаїні та Жюльєн Дюранвіль. Крім того, під великим питанням залишається Себастьєн Аллер через проблеми з гомілкостопом.

Загалом у «Реалу» більше шансів на перемогу, враховуючи їхній потужний склад та великий досвід фінальних поєдинків у ЛЧ. Попри це, «Боруссію» не варто списувати з рахунків. Їхня стійкість у протистоянні з такими грандами, як «Атлетико Мадрид» та ПСЖ, доводять це. У вирішальний момент «Боруссія» вміє вирвати перемогу, тому в суботу вона цілком здатна здивувати «Реал».

Початок матчу – о 22:00 за Києвом.