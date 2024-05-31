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Ястремська поступилася третій ракетці світу і завершила виступи на Ролан Гаррос

Українка не змогла пройти до четвертого кола змагань.

Ястремська поступилася третій ракетці світу і завершила виступи на Ролан Гаррос
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Даяна Ястремська програла представниці США Коко Гофф (2:6, 4:6) у третьому колі Ролан Гаррос, повідомили на сайті змагань.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин. Упродовж протистояння українка здійснила 2 подачі навиліт і допустила 1 подвійну помилку.

Цей матч став другим в історії особистих зустрічей тенісисток. Українка ще жодного разу не перемагала американку.

Нагадаємо, Еліна Світоліна перемогла Діан Паррі з Франції та зіграє у третьому колі Ролан Гаррос. Українка зустрінеться з румункою Аною Богдан.

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