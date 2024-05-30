Чергова перемога українок: Еліна Світоліна пройшла до третього кола Ролан Гаррос

Українська тенісистка у двох сетах розібралася з суперницею.

Українка Еліна Світоліна здобула перемогу над представницею Франції Діан Паррі (6:4, 7:6) у другому колі Ролан Гаррос, повідомили на сайті змагань.

Матч тривав 1 годину 53 хвилини, упродовж яких Світоліна 4 рази подала навиліт та не припустилася подвійних помилок.

Матч між тенісистками став другим в історії зустрічей. Еліна йде без поразок (2:0).

У третьому колі змагань Світоліна гратиме з переможницею пари Анастасія Богдан – Анастасія Павлюченкова.

Нагадаємо, Марта Костюк сьогодні завершила виступи на Ролан Гаррос, а Даяна Ястремська пройшла до третього кола змагань.