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Хансі Флік – новий головний тренер «Барселони»

Німець змінив на посаді іспанця Хаві Ернандеса.

Хансі Флік – новий головний тренер «Барселони»
Фото: EPA/UPG

Німецький тренер Хансі Флік став новим головним тренером «Барселони», повідомляє пресслужба команди.

За інформацією футбольного інсайдера Фабріціо Романо, контракт з німецьким коучем розрахований до червня 2026 року.

Останнім місцем роботи Фліка була збірна Німеччини, яку він залишив у вересні 2023-го. Німець також тренував мюнхенську «Баварію». На його рахунку перемога у Лізі чемпіонів, Бундеслізі, Кубку та Суперкубку Німеччини, Суперкубку УЄФА та клубному ЧС.

Нагадаємо, колишній тренер «Барселони» Хаві Ернандес залишив свою посаду за згодою сторін. Він очолював каталонців з листопада 2021 року.

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