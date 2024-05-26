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Українські гімнасти здобули п'ять медалей на Кубку світового виклику у Болгарії

Дві з цих нагород на рахунку Назара Чепурного. 

Українські гімнасти у другий день фіналів Кубка світового виклику у болгарській Варні вибороли три медалі.

Про це повідомили у Міністерстві спорту.

Дві з цих нагород на рахунку Назара Чепурного. Він здобув “золото” в опорному стрибку (14.383 бала) та “срібло” у вправах на паралельних брусах (14.300 бала). 

Мінспорту
Фото: Гімнаст Назар Чепурний
Мінспорту

Діана Лобок стала срібною призеркою у вправах на колоді (13.033 бала). 15-річна гімнастка вперше піднялася на подіум змагань такого рівня.

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Наші гімнасти загалом здобули 5 медалей (одну золоту, три срібні та одну бронзову) на FIG World Challenge CUP у Варні. 

Також Єлизавета Губарева здобула “срібло” у вправах на різновисотних брусах, а Олег Верняєв “бронзу” у вправах на кільцях (14.066).

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