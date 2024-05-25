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Україну в основній сітці Ролан Гаррос представлять шість тенісисток

144-та ракетка світу Юлія Стародубцева зуміла подолати кваліфікацію.

Україну в основній сітці Ролан Гаррос представлять шість тенісисток
Фото: EPA/UPG

Боротьбу за трофей другого в сезоні турніру серії Великого Шолому на кортах паризького комплексу "Ролан Гаррос" вестимуть одразу шестеро українок. Юлія Стародубцева змогла подолати сито кваліфікації.

Як пише Чемпіон, 144-та ракетка світу у фіналі відбору до головних ґрунтових змагань року обіграла представницю Канади Марину Стакушич - 6:3, 6:2. До цього Юлія була сильнішою за співвітчизницю Катаріну Завацьку та китаянку Сяоді Ю.   

Разом зі Стародубцевою в основній сітці "Ролан Гаррос" виступлять Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Дивним чином саме першій ракетці України найбільше не пощастило з жеребом: у стартовому раунді Світоліна зіграє з чешкою Кароліною Плішковою, з якою має негативний баланс матчів: 4-5 на користь суперниці Еліни.

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу стартує вже цієї неділі.

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