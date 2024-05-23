Група юристів закликала ФІФА не давати Саудівській Аравії право провести Кубок світу

Вони вимагають від королівства змін за чотирма критеріями прав людини.

Керівний світовий футбольний орган ФІФА закликають не погоджувати заявку Саудівської Аравії на проведення Кубку світу 2034 без проведення реформ щодо прав людини.

Як пише The Guardian, група юристів спрямувала до організації звернення, у якому нагадує, що ФІФА вимагає від країн-організаторів змагань "дотримання міжнародно визнаних прав".

Натомість Саудівська Аравія має проблеми одразу за чотирма критеріями. По-перше, країна утримує за ґратами політичних в'язнів. По-друге, судова влада не відокремлена від виконавчої. По-третє, трудове законодавство не передбачає права працівників-мігрантів вільно залишати країну. І по-четверте, відбувається дискримінація жінок, які не мають захисту від домашнього насильства та не можуть юридично представляти своїх дітей в їхніх інтересах.

Попри те, що до кінця прийому заявок на проведення Кубку світу 2034 року залишилося два місяці, а офіційне рішення має бути наприкінці року, Саудівська Аравія вже фактично оголошена переможцем. Жодна інша держава так і не висловила бажання приймати у себе головний футбольний турнір збірних.