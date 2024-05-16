ФІФА може дозволити проводити матчі внутрішніх чемпіонатів за кордоном

Міжнародна федерація футбольних асоціацій ФІФА близька до того, щоб усунути перепони щодо проведення матчів внутрішніх чемпіонатів за межами країн, що їх організовують.

Як пише The Guardian, на засіданні ради ФІФА у Бангкоку було ухвалено рішення про створення робочої групи, яка опрацює це питання. До неї увійдуть від 10 до 15 представників ліг, клубів та вболівальницьких організацій.

Головною проблемою вважають потребу пояснити фанатам команд, чому вони змушені втрачати нагоду відвідувати домашні чи виїзні ігри своїх улюблених клубів.

Проведення матчів за кордоном цікавить найбільші ліги Європи з комерційної точки зору. Іспанська Ла Ліга сподівається, що вже у 2025 році зможе організувати поєдинки топових команд у прибуткових регіонах - Північній Америці та Азії. Так само зацікавлена у зміні регламенту й Англійська Прем'єр-ліга, яка раніше намагалася домогтися від ФІФА дозволу на запровадження додаткового "закордонного" туру чемпіонату.