Фінал Ліги чемпіонів розсудить словенська бригада арбітрів

«Реал» і «Боруссія» зіграють у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/2024.

Словенський арбітр Славко Вінчич розсудить фінальний матч Ліги чемпіонів між «Реалом» та «Боруссією», повідомляє УЄФА.

Словенський рефері розпочав свою кар’єру у 2010-му. Упродовж роботи він обслуговував молодіжний чемпіонат Європи та світу. У 2022 році Вінчич працював на катарському ЧС.

Фінал ЛЧ відбудеться 1 червня на «Вемблі», Лондон. Початок матчу – о 22:00 за Києвом.

Фінальний матч Ліги Європи між «Баєром» і «Аталантою» розсудить португалець Артур Соареш Діаш. Поєдинок заплановано на 22 травня у Дубліні, Ірландія.

Головний рефері фіналу Ліги конференцій «Фіорентина» - «Олімпіакос» – румун Іштван Ковач. Поєдинок відбудеться 25 травня у Більбао, Іспанія.