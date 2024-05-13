Ілля Забарний – найкращий гравець сезону у складі «Борнмута»

Команда українця посідає 11-ту сходинку в АПЛ перед останнім туром цьогорічного розіграшу ліги.

LB.ua в Google News

Український захисник «Борнмута» та збірної України Ілля Забарний отримав звання найкращого гравця року за версією вболівальників «вишень», повідомляє пресслужба англійців.

У своєму першому повному сезоні АПЛ 21-річний футболіст відіграв 41 поєдинок та відзначився одним забитим м'ячем.

Після домашнього матчу проти «Брентфорда» (1:2) власник «Борнмута» Білл Фоулі особисто вручив нагороду українцеві.

Водночас нагороду найкращого бомбардира сезону за версією гравців після гри вручили Домініку Соланке.

«Борнмут» йде 11-м в Англійській Прем’єр-лізі, маючи в активі 48 очок після 37 матчів.