Хитров: «Жоден з суперників Берінчика не був навіть на 50 відсотків таким, як Наваретте»

Колишній чемпіон світу з боксу Євген Хитров оцінив для LB.ua Емануеля Наваретте, з яким Денис Берінчик битиметься за титул чемпіона світу.

«Я спілкувався з Єгором, тренером Дениса. Ми всі з однієї команди – Єгор, Денис, я, Усик. Я жив вісім років в США, тому дуже добре знаю Наваретте та його тренера. Я знаю, який там план підготовки, тож відразу сказав Єгору забути про удари в голову. Мексиканці – це такі боксери які вміють і можуть тримати удар. З ним потрібно боксувати через корпус, переводити у два поверхи – корпус, голова, корпус. Якщо за перші чотири раунди Денису вдасться збити йому дихання, то я думаю, що вдасться перемогти. Повторю, що Наваретте вкрай цікавий боксер, тому Денис повинен підготуватися більш ніж на сто відсотків до цього бою», - сказав Хитров.

За його словами, Наваретте – один з найсильніших супротивників Берінчика у кар’єрі.

«Якщо згадати всю його опозицію, то, як на мене, жоден з його суперників навіть на п'ятдесят відсотків не був такий, як Наваретте. Водночас я знаю Дениса – це козак. Як почне “молотити”, то всі американці будуть шоковані. Бажаю йому зібратись і перемогти», - зауважив Євген.

Він також поділився думками на рахунок бою Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі.

«Я буду молитися, щоб у Сашка все вдалося. Якщо він буде працювати у своїй манері, у своєму стилі, то все повинно бути добре. Це два найсильніших важковаговики світу цієї епохи. На кону стоять усі пояси. Бажаю йому гарно підготуватися, щоб травми оминали. Потрібна тільки перемога. Заради його сімʼї, заради нашої держави. На цей бій не хочу давати прогнозів. Чекаю з нетерпінням на поєдинок і з надією дивитимусь його», - розповів Хитров.

Нагадаємо, Денис Берінчик боксуватиме з Емануелем Наваретте 18 травня у Сан-Дієго, США. Олександр Усик проведе бій з Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.