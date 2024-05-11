Другий найдорожчий футболіст в історії безкоштовно йде з клубу

Французький нападник Кіліан Мбаппе після семи років, проведених у складі "Парі-Сен Жермен", змінить клуб. Футболіст записав офіційне звернення, у якому повідомив про рішення припинити співпрацю з чемпіонами Ліги 1.

Як пише The Guardian, Мбаппе подякував керівництву клубу, усім тренерам, персоналу, партнерам та вболівальникам за підтримку упродовж найдовшого відрізку його кар'єри. "Я не завжди виправдовував ту любов, яку ви мені давали", - сказав француз фанам.

У 306 матчах за "ПСЖ" Мбаппе забив 255 голів та віддав 108 асистів. Йому так і не вдалося виграти з командою Лігу чемпіонів - останній шанс було втрачено, коли парижани вилетіли в півфіналі від дотмундської "Боруссії".

Мбаппе приєднався до Парижа у 2017 році, перейшовши з "Монако" спершу на правах оренди, а потім і на повноцінній основі. Його трансфер тоді оцінили у 180 мільйонів євро - другий результат в історії після бразильця Неймара. Нині ж нападник йде з клуба після завершення контракту - тобто "ПСЖ" не отримає за це ні копійки.

Майбутнє Мбаппе активно пов'язують з мадридським "Реалом", хоча офіційних повідомлень щодо подальшої кар'єри гравця немає.