«Реал Мадрид» Луніна крокує у фінал Ліги чемпіонів 

1 червня на «Вемблі» в Лондоні «Реал Мадрид» у фінальній боротьбі за кубок Ліги чемпіонів зустрінеться з «Боруссією Дортмунд».

У середу, 8 травня на «Сантьяго Бернабеу» відбувся матч-відповідь півфіналу ЛЧ між «Реалом» і «Баварією».

У першому поєдинку на «Альянц Арені» «Баварія» була соліднішою та показала, що, попри невдалий сезон у Бундеслізі, досі грізна. Той матч завершився результативною нічиєю (2:2), тож у Мадриді команди вирішували, хто ж саме здобуде місце у фіналі ЛЧ.

Український голкіпер Андрій Лунін вийшов на поле з перших хвилин.

«Реал Мадрид» почав гру першим номером, активно пресингував і високо підіймався. «Баварія» щільно закривалася й шукала моменти для контрвипадів.

На 13-й хвилині Карвахаль віддав чудову передачу Вінісіусу, простріл бразильця врятувала стійка. М’яч потрапив до ніг Родріго, який пробив вдруге, але цього разу спрацював Ноєр.

На 29-й хвилині Гаррі Кейн з-за меж штрафного майданчика завдав ефектного удару в ближній кут воріт, але Андрій Лунін оформив сейв і перевів м'яч на кутовий.

Фото: EPA/UPG Гравець «Баварії» Гаррі Кейн (у центрі) проти Антоніо Рюдігера з «Реала» в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, Мадрид, Іспанія, 8 травня 2024 року.

За підсумками першого тайму «Реал Мадрид» пропонував більше гостроти й був ближчим до гола. «Баварія» намагалася користуватися всіма шансами й вибігала в контрвипади.

На 55-й хвилині Вінісіус прокинув м'яч з-під ноги суперника на Родріго, який спрямував його вище від воріт.

На 59-й Родріго потужно пробив зі штрафного, однак Ноєр витягнув удар бразильця.

За хвилину Вінісіус знову продерся у штрафний майданчик і виконав дещо підступний удар з-під Кімміха, але Ноєр і тут врятував свої ворота.

Попри всі старання мадридців, першими в матчі відзначилися саме мюнхенці: Кейн виконав чудову розрізну передачу на Альфонсо Девіса, який переграв Рюдігера й дивовижно вдарив правою ногою в дальній верхній кут воріт Луніна — 0:1.

Фото: EPA/UPG Альфонсо Девіс з «Баварії» (ліворуч) проти Дані Карвахаля з «Реала» під час матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Мадриді, Іспанія, 8 травня 2024 року.

На 72-й хвилині господарі отримали право на кутовий і з рикошету Де Лігта зрівняли рахунок. Однак обурення гравців «Баварії» змусило арбітра переглянути епізод за допомогою— він зафіксував фол і скасував узяття воріт. Річ у тім, що під час подачі з кутового Начо у штрафному «Баварії» сфолив на Кімміху. Іспанець штовхнув суперника в обличчя, через що той упав на газон.

На 80-й хвилині Карло Анчелотті провів подвійну заміну: Вальверде й Родріго пішли з поля, замість них вийшли Брахім Діас і Хоселу.

Фото: EPA/UPG Хоселу з «Реала» святкує гол (1:1) у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА з «Баварією», Мадрид, Іспанія, 8 травня 2024 року.

Коли залишалися дві хвилини основного часу, заміни Анчелотті спрацювали — «Реал Мадрид» зрівняв рахунок: Вінісіус завдав удару по воротах мюнхенців, Ноєр забрав м'яч до рук, але не зафіксував — на добиванні зіграв Хосело.

На 91-й хвилині після подачі з кутового «вершкові» позиційно атакували суперника. М’яч потрапив у ноги Рюдігеру, який з лівого краю штрафного віддав передачу на Хоселу, а іспанець у стрибку замкнув подачу у ворота — 2:1.

Фото: EPA/UPG Хоселу з мадридського «Реала» святкує з товаришами по команді після того, як забив другий гол у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА з «Баварією», Мадрид, Іспанія, 8 травня 2024 року.

Бригада арбітрів додала аж 9 хвилин у матчі. Напруга зросла: це був єдиний шанс «Баварії» змінити перебіг подій. Через надмірну емоційність жовту картку отримав головний наставник німців Томас Тухель. Згодом рефері показав «гірчичника» Камавінзі. Зрештою на 105-й хвилині рефері зафіксував перемогу «Реала» — 4:3 за сумою двох поєдинків.

Карло Анчелотті, головний тренер «Реала», описав неймовірні враження від матчу: «Що ж, це сталося знову. Це трапляється так часто. Уболівальники, які підштовхують нас, фантастичний стадіон, гравці, які ніколи не перестають вірити — це просто щось магічне. Щойно забили м'яч, я абсолютно точно знав, що ми будемо, зможемо йти за перемогою і здобудемо її. Це важко, неможливо пояснити, але я спробую. Це магія. Це змагання змушує всіх наших гравців відчувати щось особливе, коли вони вдягають футболку. Нам стало сил не втратити голови у важкому матчі, коли програвали. Ми продовжували йти вперед, але вболівальники допомогли. Вони показали, що розуміють, що їм показали сезон, якого ніхто, навіть я не очікував. Вони були фантастичними для нас. Це важливо для гравців».

Томас Тухель, головний тренер «Баварії», прокоментував гру так: «Це боляче. Потрібен час, щоб відновитися, але, з одного боку, це втрата, коли ми залишили все на полі. Звичайно, це важко прийняти. Це частина реальності. Я не шкодую. Але з іншого боку, було занадто багато травм, занадто багато замін, занадто багато спазмів. Ми почали з першою четвіркою, а до кінця всі вони були поза грою. І тоді Ману, який був винятковим, рятуючи нас, зробив помилку, якої він не зробить ще 100 років».

Фото: EPA/UPG Гравці «Реала» святкують перемогу в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА з «Баварією», Мадрид, Іспанія, 8 травня 2024 року.