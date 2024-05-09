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Ліга чемпіонів: Андрій Лунін і його "Реал" вийшли до фіналу

У драматичному матчі мадридці обіграли мюнхенську "Баварію".

Ліга чемпіонів: Андрій Лунін і його "Реал" вийшли до фіналу
"Реал" - фіналіст Ліги чемпіонів
Фото: EPA/UPG

У фіналі футбольної Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії" зіграє мадридський "Реал". Новоспечені чемпіони Іспанії були за крок від вильоту з турніру, але спромоглися на розкішний камбек на рідному "Сантьягу Бернабеу" проти мюнхенської "Баварії".

Українець Андрій Лунін, попри готовність до гри Тібо Куртуа, знову вийшов у стартовому складі "вершкових". І саме Луніну першому довелося виймати м'яч зі своїх воріт. Проте сталося це аж у другому таймі. Перша ж половина зустрічі дещо розчарувала тих, хто очікував феєричного видовищного футболу - нулі.

"Баварія" відкрила рахунок на 68-ій хвилині. Незлагодженістю в обороні господарів скористався Альфонсо Девіс, удар якого цілком можна записати до категорії "тих, що не беруться".

"Реал" відігрався після жахливої помилки голкіпера німців Мануеля Ноєра. Хоселу з близької відстані зіграв на добиванні. А вже на початку компенсованого часу той-таки Хоселу замкнув простріл Рюдігера. Спершу бригада арбітрів з Польщі на чолі із Шимоном Марчиняком зафіксувала офсайд, але після перегляду відеоповтору гол було зараховано. Дубль іспанського нападника - і "Реал" перемагає та крокує до фіналу.

Вирішальний матч відбудеться 1 червня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

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