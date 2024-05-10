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У Празі стартує 87-й чемпіонат світу з хокею

За "золото" боротимуться 16 команд, а фінал відбудеться 26 травня.

У Празі стартує 87-й чемпіонат світу з хокею
Фото: YouTube

Сьогодні в Празі стартує 87-й чемпіонат світу з хокею із шайбою - 16 команд боротимуться за золоті медалі. Серед них, зокрема, - команди з Чехії, Канади, Німеччини, Швеції, США, Фінляндії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У чемпіонаті не братимуть участі збірні Росії та Білорусі. Відповідне рішення 28 лютого 2022 року, через кілька днів після початку вторгнення Росії в Україну, ухвалила Міжнародна федерація хокею з шайбою.

Ігри чемпіонату проводитимуться на найбільшому чеському стадіоні "02 Arena", який може прийняти понад 17 тисяч глядачів.

Другим місцем проведення ігор чемпіонату є місто Острава. Всього протягом чемпіонату буде зіграно 64 матчі. Фінал відбудеться 26 травня.

Чемпіонат світу з хокею проводиться в Празі вже водинадцяте. Вперше турнір у столиці тодішньої Чехословаччини Празі відбувся у 1933 році, востаннє - в чеській Празі у 2015 році.

У чемпіонаті світу з хокею 2022 року Росія і Білорусь також уже не брали участі - їх замінили відповідно збірні Франції та Австрії.

Нагадаємо, що збірна України з хокею перемогла на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. У фіналі "синьо-жовті" обіграли Литву (4:1). Найціннішим гравцем (MVP) ЧС став капітан збірної України Ігор Мережко. Перемога на чемпіонаті світу (1В) стала третьою в історії для національної команди.

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко ексклюзивно для LB.ua поділився враженнями від перемоги національної команди на ЧС. "Очевидно, я вважаю, що збірна України успішно виступила на чемпіонаті світу. Тренерський штаб виконав завдання, які їм ставили. Збірна почала омолоджуватись. Нам вдалось обʼєднати хокеїстів різного віку в одну якісну команду. Надалі намагатимемося долучати до команди молодих спортсменів. Раді вітати у збірній Дахновського, Садовікова, Янішевського, які вперше грали у складі національної команди", – зауважив президент федерації.

За його словами, ключове завдання збірної України – це повернення до елітного дивізіону.

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