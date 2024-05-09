>
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Україна отримала олімпійську ліцензію у змаганнях байдарок-одиночок на дистанції 500 метрів

випередила шестиразову чемпіонку світу Анежку Палоудову на 0,06 с.

Україна отримала олімпійську ліцензію у змаганнях байдарок-одиночок на дистанції 500 метрів
​Марія Повх
Фото: EPA/UPG

На європейському ліцензійному турнірі з веслування на байдарках і каное Україна отримала олімпійську ліцензію у змаганнях байдарок-одиночок на дистанції 500 м.

Про це повідомляє Укрінформ.

“В останній день змагань Україна здобула сьому ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у веслуванні на байдарках та каное”, - йдеться у повідомленні.

Українська спортсменка Марія Повх перемогла у фіналі європейського ліцензійного турніру. Вона випередила шестиразову чемпіонку світу Анежку Палоудову на 0,06 с.

Підписуйтесь на наш Google News

Зазначається, що ця ліцензія є неіменною, отже Україна має можливість виставити будь-яку спортсменку на Ігри у цій дисципліні. 

Раніше Марія Повх двічі представляла Україну на Олімпійських іграх, у 2016 та 2021 роках. На Олімпіаді в Токіо вона посіла 15-те місце.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies