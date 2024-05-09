Україна отримала олімпійську ліцензію у змаганнях байдарок-одиночок на дистанції 500 метрів

На європейському ліцензійному турнірі з веслування на байдарках і каное Україна отримала олімпійську ліцензію у змаганнях байдарок-одиночок на дистанції 500 м.

Про це повідомляє Укрінформ.

“В останній день змагань Україна здобула сьому ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у веслуванні на байдарках та каное”, - йдеться у повідомленні.

Українська спортсменка Марія Повх перемогла у фіналі європейського ліцензійного турніру. Вона випередила шестиразову чемпіонку світу Анежку Палоудову на 0,06 с.

Зазначається, що ця ліцензія є неіменною, отже Україна має можливість виставити будь-яку спортсменку на Ігри у цій дисципліні.

Раніше Марія Повх двічі представляла Україну на Олімпійських іграх, у 2016 та 2021 роках. На Олімпіаді в Токіо вона посіла 15-те місце.