Президент ФХУ Зубко: «Нам вдалось обʼєднати хокеїстів різного віку в одну якісну команду»

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко ексклюзивно для LB.ua поділився враженнями від перемоги національної команди на ЧС.

«Очевидно, я вважаю, що збірна України успішно виступила на чемпіонаті світу. Тренерський штаб виконав завдання, які їм ставили. Збірна почала омолоджуватись. Нам вдалось обʼєднати хокеїстів різного віку в одну якісну команду. Надалі намагатимемося долучати до команди молодих спортсменів. Раді вітати у збірній Дахновського, Садовікова, Янішевського, які вперше грали у складі національної команди», – зауважив президент федерації.

За його словами, ключове завдання збірної України – це повернення до елітного дивізіону.

«Вихід до елітного дивізіону - це наша стратегічна мета. Ми рухаємося до цього крок за кроком, тому це обовʼязково станеться. Сьогодні пропоную привітати нашу команду, адже вони на це заслуговують. Кого виокремив би? Окрім капітана, також відзначив би нападника Даниїла Трахта», – сказав Зубко.

Фото: IIHF Капітан збірної України з хокею Ігор Мережко підіймає кубок чемпіонів світу в дивізіоні 1В

Він також відзначив, що збірній Україні вдалося перемогти на ЧС зокрема завдяки «модернізації системної роботи».

«Наші звитяги, а саме підвищення у класі дівчат, найкращий результат юніорів за 22 роки, перемога чоловічої збірної на ЧС - це все результат системної роботи, яку вдалось модернізувати зокрема після початку повномасштабного вторгнення», - підсумував президент ФХУ.

Нагадаємо, збірна України з хокею перемогла на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. У фіналі «синьо-жовті» обіграли Литву (4:1). Найціннішим гравцем (MVP) ЧС став капітан збірної України Ігор Мережко. Перемога на чемпіонаті світу (1В) стала третьою в історії для національної команди.