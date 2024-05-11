Олександр Усик прибув до Саудівської Аравії на бій з Ф'юрі

До мегафайту за звання абсолютного чемпіона світу залишився тиждень.

Український боксер Олександр Усик зі свого тренувального табору прибув до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду, де 18 травня може стати першим за чверть століття абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні.

Про приїзд до місця проведення поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі команда українця повідомила в Instagram, де оприлюднила світлину у спільній для всіх дизайнерській формі.

Порівняно із суперником Усик затримався на тиждень. Ф'юрі був у Саудівській Аравії ще 4 травня.