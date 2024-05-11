Олександр Усик прибув до Саудівської Аравії на бій з Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик зі свого тренувального табору прибув до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду, де 18 травня може стати першим за чверть століття абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні.
Про приїзд до місця проведення поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі команда українця повідомила в Instagram, де оприлюднила світлину у спільній для всіх дизайнерській формі.
Порівняно із суперником Усик затримався на тиждень. Ф'юрі був у Саудівській Аравії ще 4 травня.
- Нашому співвітчизнику належать чотири чемпіонських пояси - за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Британець володіє лише поясом WBC.
- Переможець їхнього двобою стане абсолютом лише до кінця місяця - свій пояс у чемпіона забере IBF.
- Контракт Усика та Ф'юрі передбачає обов'язковий реванш, який може відбутися вже восени.