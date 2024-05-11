Жінки зі збірної України з пара армрестлінгу взяли золото на чемпіонаті Європи

Національна збірна команда з пара армрестлінгу завершила змагання чемпіонату Європи з армрестлінгу першим місцем серед жінок та другим серед чоловіків.

Про це повідомила пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України.

Спортсмени вибороли загалом 82 високі нагороди, серед яких 33 золоті, 32 срібні та 17 бронзових.

У чемпіонаті Європи, що тривав 8-9 травня в словацькій Братиславі, взяли участь 29 країн, Україну представило 62 пара спортсмени.

У перший день змагань на лівій руці здобуто 43 високих нагороди, серед яких 17 золотих, 18 срібних та 8 бронзових.

У другий, завершальний день чемпіонату Європи, пара спортсмени, змагаючись на правій руці, здобули 16 золотих, 14 срібних та 9 бронзових медалей.