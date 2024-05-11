Хитров: «Хижняк повинен був попрацювати над помилками з останньої Олімпіади»

Колишній чемпіон світу, член «золотої» збірної України з боксу Євген Хитров розповів LB.ua, внаслідок чого Олександр Хижняк може виграти Олімпіаду в Парижі.

«В олімпійському боксі лише три раунди у поєдинку, тому необхідно контролювати себе. Сашко повинен був попрацювати над помилками з останньої Олімпіади(Хижняк перемагав за очками перед третім раундом фіналу, але поступився нокаутом - прим. LB.ua). У нього є чудова команда, одна з найсильніших у нашій державі, тому я сподіваюся, що більше такого не трапиться. Я завжди згадую нашу команду, тому впевнений, що все залежить насамперед від штабу. Боксер у ринзі робить те, що він може, але кут повинен зі сторони дивитись, підказувати. Часу дуже мало, варто вміти змінюватись під час раунду, мати декілька тактик. Необхідно бачити, як проходить бій, й розуміти, що вдається, що треба змінити. Я вважаю, що 70 відсотків успіху залежить від Олександра, а 30 відсотків – це робота його команди», - пояснив Хитров.

Він також зауважив, що допомагає Хижняку готуватися до паризьких Ігор.

«Мені подзвонив мій старший товариш і каже: “Там Сашко готується до Олімпіади, треба йому допомогти”. Хлопці поїхали на ліцензійний турнір, тому я тільки запитав, коли потрібно приїхати. Після узгодження я одразу зібрав речі й прибув до Києва. Приїхав до Сашка, щоб допомогти. Якщо я можу зробити якийсь маленький внесок у те, що Олександр привезе олімпійське «золото» в Україну, то чому я повинен втрачати цю можливість? Працюємо зараз. У нас тут гарна команда, чудова атмосфера. Якщо чесно, то я аж поринув у минуле. З 2004 по 2013 рік я тут, в Конча-Заспі постійно був, по два рази на рік. Для мене це все – моє життя, яке люблю, робота, яку роблю з великим задоволенням. Вболіваємо за Сашка і маємо велику надію, що наші хлопці, які поїхали на ліцензійний турнір, привезуть нам якомога більше ліцензій. Бажаю Сашкові гарної підготовки і здоров'я, щоб без травм підійти у своїй найкращій формі до змагань та привезти нам з Парижа «золото» в Україну», - пояснив Хитров.

Нагадаємо, Олександр Хижняк здобув ліцензію на Олімпійські ігри під час Європейських ігор-2023. На сьогодні це єдина ліцензія збірної України з боксу. На токійський Олімпіаді український боксер завоював «срібло».