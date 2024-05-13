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Лапін: «Якщо хтось планував нашкодити Усику перенесенням бою, то він помилився»

Український боксер Олександр Усик зустрінеться з британцем Тайсоном Ф’юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Лапін: «Якщо хтось планував нашкодити Усику перенесенням бою, то він помилився»
Фото: EPA/UPG

Менеджер та тренер боксера Олександра Усика Сергій Лапін розповів LB.ua, в якій формі українець підходить до бою з Тайсоном Ф’юрі.

«Олександр наполегливо працював, віддаючи себе повністю тренувальному процесу. Якщо хтось планував нашкодити Усику перенесенням бою, то він помилився. Форма у нашого чемпіона відмінна. Решту ми побачимо безпосередньо під час поєдинку», – сказав Лапін.

18 травня Олександр Усик битиметься з Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Переможець володітиме титулами чотирьох основних боксерських організацій – WBA, WBO, WBC та IBF.

Нагадаємо, поєдинок між Усиком і Ф’юрі спочатку планували провести 17 лютого, але під час підготовки до бою британець отримав травму. Через це двобій перенесли на 18 травня.

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