Мудрик забив і допоміг «Челсі» перемогти «Ноттінгем» в АПЛ

Для Михайла Мудрика цей гол став 5-м у сезоні 2023/2024 АПЛ.

«Челсі» на виїзді обіграв «Ноттінгем» (3:2) у 37-му турі Англійської Прем’єр-ліги, повідомляє АПЛ.

У складі «аристократів» відзначилися Мудрик, Стерлінг і Джексон. «Ноттінгем» відповів точними ударами Болі й Хадсона-Одої.

Український вінгер «Челсі» Михайло Мудрик з'явився на полі у стартовому складі й відіграв 73 хвилини.

Після перемоги «Челсі» посідає сьоме місце в АПЛ з 57 очками в активі.

Нагадаємо, «Ман Сіті» у 37-му турі розгромив «Фулгем» (4:0) і продовжив очолювати турнірну таблицю АПЛ – 85 очок після 36 поєдинків.