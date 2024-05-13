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Гутцайт: «На сьогодні у збірної України є 73 олімпійські ліцензії»

Олімпійські ігри у Парижі розпочнуться 26 липня і триватимуть до 11 серпня.

Гутцайт: «На сьогодні у збірної України є 73 олімпійські ліцензії»
Вадим Гутцайт
Фото: Макс Требухов

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт розповів в інтерв’ю LB.ua скільки олімпійських ліцензій завоювала збірна України.

«Складно робити прогнози під час війни, скільки в нас буде ліцензій після змагань. На сьогодні їх 73. Я впевнений, що їх буде більше на 30–40 відсотків. Турніри триватимуть ледь не до початку Ігор», – сказав Гутцайт.

За словами президента НОК, Україна не добрала ліцензій, але на це є об’єктивні причини.

«Не варто забувати, в яких умовах ми змагаємося. Звісно, з підготовкою є труднощі. Водночас це ніщо, якщо порівнювати з тим, у яких умовах Збройні сили боронять нас на фронті. Але нюанси є. До прикладу, наші синхроністки, призерки Олімпіади, готувалися в Харкові й пробилися до Парижа лише в парі. Ми всі розуміємо, що тренуватися під обстрілами Росії вкрай важко. Так, у нас недобір, і про це треба говорити чесно. Водночас слід розуміти обставини, у яких ми працюємо. Упевнений, що ліцензій буде більше. Але зараз маємо те, що маємо», – пояснив Гутцайт.

Нагадаємо, НОК і Мінмолодьспорту опублікували рекомендації українським спортсменам щодо контактів з нейтральними атлетами Росії й Білорусі на Олімпіаді. 

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