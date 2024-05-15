Усик — Ф’юрі: прогнози експертів

Про поєдинок між Усиком і Ф’юрі говорять не перший рік. Цей бій двічі переносили, але тепер боксери як ніколи близькі до того, що зустрітись у ринзі. На кону стоять слава, мільйонні гонорари та звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

У хевівейті завжди були зіркові боксери, чемпіони, але не було короля, який утримував би відразу всі чотири головні титули. Надзвичайно близький до «коронації» саме українець Олександр Усик. Він уже має три пояси: WBO, IBF та IBO. У колекції бракує лише зеленого паска WBC. Ним володіє самопроголошений «циганський король», британець Тайсон Ф’юрі.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик вітає вболівальників після перемоги в повторному поєдинку з Ентоні Джошуа.

Обидва боксери прибули до Саудівської Аравії. Зараз проводять останні приготування до бою. Звісно, ми дізнаємося ім’я чемпіона безпосередньо на боксерському ринзі. Світовій громадськості залишається лише прогнозувати, як пройде поєдинок.

LB.ua запитали в іменитих українських боксерів і тренерів, хто, на їхню думку, здобуде корону в надважкому дивізіоні.

Віктор Постол, колишній чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі:

«Мій прогноз на бій — це однозначно перемога нашого Олександра Усика. Думаю, після останнього поєдинку Ф’юрі зробив висновки й буде у своїй найкращій формі. Ми всі бачимо, як він скинув вагу й готується на всі 100 %. Водночас Ф’юрі ніколи не боксував із такими, як Саша, зі швидкими на ногах, технічними бійцями. Це бокс, тому все може закінчитись одним ударом, але я вірю, що перемога буде за Олександром. Бажаю йому перемоги».

Сергій Богачук, тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі:

«Я вважаю, що Усик виграє цей бій за очками. Олександр — набагато кращий боксер, тому він просто переграє Ф’юрі та зробить з нього дурня. Ф’юрі — професіонал у наборі й скиданні ваги. Звісно, він почуватиме себе краще й легше, тому що зараз схуд. Усику потрібно нав’язати свою манеру бою, свій бокс і не вестися на провокації Ф’юрі. Тайсон — брудний боксер, який нахабно поводиться в ринзі: місцями може вдарити нижче, ніж дозволено за правилами. Усику ж треба робити те, що він уміє. Перемога буде за нами».

Фото: EPA/UPG Олександр Усик проводить тренування перед боєм з Даніелем Дюбуа.

«Я думаю, що бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі триватиме всі 12 раундів. Ми пам’ятаємо, скільки разів падав Ф’юрі впродовж кар’єри і скільки разів він підіймався. Можливо, сильної витримки в нього немає, але коли падає, то все одно підводиться. Те, що Тайсон схуд, не означає, що він у чудовій формі. Схуднути й бути в гарних фізичних кондиціях — це різні речі. Можливо, він скинув зайві для себе кілограми. Чого Усику побоюватись? Того, що Тайсон — це той боксер, який буде йти на свого суперника до кінця. Олександр може перемогти Тайсона своїми швидкими руками, ногами, коштом високого боксерського IQ. Я думаю, що саме завдяки цим якостям він його переграє та стане абсолютним чемпіоном світу».

Владислав Сіренко, український професійний боксер надважкої ваги:

«Це бій за всі титули в хевівейті. Таке трапляється дуже рідко, тому я очікую видовищного поєдинку. Думаю, що він не завершиться достроковою перемогою. Буде рішення суддів. Я впевнений, що Олександр готовий не гірше, ніж Ф'юрі. Усик має перемогти за рахунок активності, рухливості та кількості точних ударів».

Фото: EPA/UPG Олександр Усик чекає на рішення судді після нокдауну Даніеля Дюбуа.

«Я вважаю, що зараз Фʼюрі й Усик на піку своєї карʼєри. Це найважливіший поєдинок для кожного, тому на нас чекає гостроцікавий бій за звання короля надважкої ваги. Оскільки зараз обидва в крутій формі, розклад сил 55/45 на користь Усика. Я думаю, що Фʼюрі насправді не дурень і розуміє всю важливість і відповідальність цього поєдинку. Навіть розсічення в минулому тренувальному таборі, як на мене, було підставою та акторською грою. Він розумів, що не встигає набрати форму й скинути вагу, тому вдався до фокусу із розсіченням, щоб виграти час на підготовку. В Олександра Усика велика кількість поєдинків у карʼєрі, тому його взагалі важко чимось здивувати. Остерігатися Тайсона потрібно тільки на пресконференції та в ментальних іграх, тому що той вміє добре залізати в голову своїм суперникам. На жаль, можна згадати ситуацію з Кличком. Я не бачив поєдинків Тайсона з шульгою, зокрема зі швидким і технічним боксером, як наш козак. 18 травня в Україні зʼявиться перший в історії абсолютний чемпіон світу у важкій вазі! Слава Україні».

Карен Чухаджян, чемпіон IBF Inter-Continental у напівсередній вазі:

«Усик має перемогти за рахунок своєї майстерності, швидкості й техніки. Йому треба остерігатися клінчів і не давати Ф’юрі брудно працювати в цих клінчах. Усик переможе рішенням суддів».

В’ячеслав Сенченко, тренер Карена Чухаджяна, колишній чемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі:

«У цьому бою переможе Усик, можливо, за очками, можливо, достроково, але я впевнений, що він обовʼязково переможе! Остерігатися, звичайно, треба, адже це суперважка вага. Ф’юрі може вдарити, звісно. Остерігатися треба бруду від Ф’юрі: клінчів, ударів у пах, по потилиці. Усик має перемогти за рахунок своєї дисципліни і працездатності. Він завжди підходить до бою в найкращий формі, чого не скажеш про Ф’юрі. Крім того, Усик уже довго готується і чекає цього бою, тому мотивація в нього вища, ніж у Ф’юрі. Усик технічно кращий за британця».

Фото: EPA/UPG Олександр Усик працює в атаці під час бою з Ентоні Джошуа.

«Сподіваюся на пластичність Усика, роботу його ніг, рук, різноманітність і гнучкість. Усик буде постійно провалювати, дурити Ф’юрі. Буде різноманітна робота від українця: атака, контратака, робота по поверхах (живіт — голова або голова — живіт). Я сподіваюся на перемогу Усика за очками, але за бажанням після 8–9 раунду Олександр може влучити і закінчити бій достроково».

Прогноз LB.ua: перемога Олександра Усика за очками.