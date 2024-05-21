Українські розбірки в Іспанії: Довбик і Циганков проти Яремчука 

У неділю на стадіоні «Месталья» відбувся передостанній тур Ла Ліги, у якому «Валенсія» зустрілася із «Жироною».

«Валенсія» посідає 9 місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, отже, втратила всі шанси на єврокубковий сезон.

Натомість «Жирона» приїхала на поєдинок мотивованою, адже прагнула зафіксувати за собою почесну третю сходинку чемпіонату Іспанії та відірватися від «Атлетіко», який відстає лише на два пункти.

Українські футболісти Артем Довбик і Віктор Циганков, які виступають за «Жирону», вийшли на гру в стартовому складі. Український нападник «Валенсії» Роман Яремчук розпочав матч на лаві запасних.

Уже на старті Віктор Циганков відзначився чудовим дальнім ударом у ближній кут воріт Мамардашвілі, але завадила стійка.

На 31-й хвилині ще один українець мав шанс забити: Блінд з-за меж штрафного виконав потужний простріл правою ногою, а Мамардашвілі не зумів зафіксувати м'яч у руках; Довбик зіграв на добиванні, але м’яч пройшов повз ворота.

Фото: EPA/UPG Бразильський форвард «Жирони» Савіо (праворуч) бореться за м’яч проти форварда «Валенсії» Дієго Лопеса під час матчу Ла Ліги на стадіоні «Месталья» у Валенсії, Іспанія, 19 травня 2024 року.

На 33-й хвилині «Жирона» відкрила рахунок. Віктор Циганков з правого краю в дотик віддав передачу в центр штрафного майданчика, а Артем Довбик пропустив м'яч на Савіо, який потужно пробив у ворота «Валенсії» — 0:1.

Підсумуймо: у першій половині зустріч перевага була за «Жироною». Каталонці володіли м'ячем й активно пресингували суперника. «Валенсія» натомість нічим особливим не відзначилася.

Фото: EPA/UPG Гравці «Жирони» святкують перший гол у матчі Ла Ліги проти «Валенсії» на стадіоні «Месталья» у Валенсії, Іспанія, 19 травня 2024 року.

На 58-й хвилині Довбик зрештою забив: Циганков на правому фланзі віддав на Мартіна, який просунувся до воротарського майданчика й виконав простріл; Артем під наглядом Корреї в напівпадінні відгукнувся на передачу й перевів м'яч у сітку воріт суперника — 0:2.

За три хвилини замість Альберто Марі на поле вийшов український нападник Роман Яремчук.

Уже на 66-й хвилині каталонці помилилися поруч з власним штрафним. Пітер Гонсалес повернув собі м'яч, віддав передачу на Яремчука, який, перебуваючи сам на сам з воротарем, не зумів пробити точно.

«Жирона» відповіла на це гольовою атакою на 67-й хвилині. Циганков на фланзі пройшов Каноса та правою ногою подав на Довбика. Рикошетом від захисника Ярека Гасьоровського м’яч полетів точнісінько у ворота «Валенсії» — 0:3.

Фото: EPA/UPG Гравці «Жирони» святкують гол у матчі Ла Ліги проти «Валенсії» на стадіоні «Месталья» у Валенсії, Іспанія, 19 травня 2024 року.

Ще одну дивовижну нагоду забити мав Роман Яремчук: Дієго Лопес віддав на Романа, а українець протягнув м'яч і лівою ногою пробив високо над поперечиною.

На 83-й хвилині Дейлі Блінд у власному штрафному сфолив на Корреї, тому арбітр без вагань призначив 11-метровий удар. Попелу підійшов до позначки й дуже спокійно пробив у ворота Гассаніги — 1:3.

Зрештою, матч закінчився перемогою каталонців, які таки зберегли почесну третю сходинку в Ла Лізі.

Артем Довбик відзначився в матчі, проте втратив перше місце в бомбардирських перегонах. У паралельному матчі 37-го туру чемпіонату Іспанії «Вільярреал» зіграв унічию (4:4) проти мадридського «Реала». Александер Сьорлот відзначився чотирма забитими м'ячами за «жовту субмарину» у ворота Луніна й обігнав Довбика за кількістю голів. Тепер на рахунку норвежця 23 голи та шість асистів у Ла Лізі. Артем другий з 21 забитим м'ячем і сьома асистами.

Останній тур Ла Ліги буде гостроцікавим.