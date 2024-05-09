Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцем, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
Про це повідомила пресслужба президента України.
“Подякував Його Королівській Високості за незмінну підтримку Формули миру й особисте прагнення допомогти у відновленні справедливого миру для України”, - зазначив Зеленський.
Також співрозмовники обговорили низку поточних двосторонніх питань.
- 8 травня президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
- Зеленський у розмові з прем'єром Нідерландів подякував за пошук систем ППО для України.
- Зеленський і Шольц обговорили підготовку до конференції з відновлення України і Саміт миру, також йшлося про продовження оборонної співпраці.