Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцем, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Про це повідомила пресслужба президента України.

“Подякував Його Королівській Високості за незмінну підтримку Формули миру й особисте прагнення допомогти у відновленні справедливого миру для України”, - зазначив Зеленський.

Також співрозмовники обговорили низку поточних двосторонніх питань.