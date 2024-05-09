Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
AstraZeneca відкликає свої вакцини проти коронавірусної інфекції по всьому світу
AstraZeneca відкликає свої вакцини проти коронавірусної інфекції по всьому світу
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
Україна вийшла до фіналу Євробачення-2024
Україна вийшла до фіналу Євробачення-2024
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
ГоловнаПолітика

Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Саудівської Аравії

Співрозмовники обговорили низку поточних двосторонніх питань.

Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Саудівської Аравії
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцем, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Про це повідомила пресслужба президента України.

“Подякував Його Королівській Високості за незмінну підтримку Формули миру й особисте прагнення допомогти у відновленні справедливого миру для України”, - зазначив Зеленський. 

Підписуйтесь на наш Google News

Також співрозмовники обговорили низку поточних двосторонніх питань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies