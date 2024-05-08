Зеленський провів тривалу телефонну розмову з Орбаном

8 травня Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Зеленський відзначив, що це була "тривала і предметна" розмова.
"Запросив його на Саміт миру. Нам важлива позиція Угорщини, коли йдеться про наближення миру та про спільну регіональну безпеку. Підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах і розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці та логістиці", - розповів Президент.
Зеленський додав, що з Орбаном узгодили "подальші кроки з розв’язання всього спектра двосторонніх питань на взаємовигідних умовах".
"Обговорили європейську інтеграцію України. Переконаний, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам", - зазначив Президент.
- У квітні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак із міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто домовилися продовжити докладати спільних зусиль для проведення найближчим часом зустрічі Зеленського і Віктора.
- Обидва лідери мали коротку зустріч на інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея.