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Зеленський провів тривалу телефонну розмову з Орбаном

Президент запросив главу угорського уряду на Саміт миру.

Зеленський провів тривалу телефонну розмову з Орбаном
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

8 травня Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Зеленський відзначив, що це була "тривала і предметна" розмова.

"Запросив його на Саміт миру. Нам важлива позиція Угорщини, коли йдеться про наближення миру та про спільну регіональну безпеку. Підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах і розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці та логістиці", - розповів Президент.

Зеленський додав, що з Орбаном узгодили "подальші кроки з розв’язання всього спектра двосторонніх питань на взаємовигідних умовах". 

"Обговорили європейську інтеграцію України. Переконаний, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам", - зазначив Президент.

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