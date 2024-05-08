Зеленський провів тривалу телефонну розмову з Орбаном

Президент запросив главу угорського уряду на Саміт миру.

8 травня Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Зеленський відзначив, що це була "тривала і предметна" розмова.

"Запросив його на Саміт миру. Нам важлива позиція Угорщини, коли йдеться про наближення миру та про спільну регіональну безпеку. Підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах і розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці та логістиці", - розповів Президент.

Зеленський додав, що з Орбаном узгодили "подальші кроки з розв’язання всього спектра двосторонніх питань на взаємовигідних умовах".

"Обговорили європейську інтеграцію України. Переконаний, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам", - зазначив Президент.