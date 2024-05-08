За 2022-2023 роки парламентарі отримали 7 млрд грн доходу: детальний розбір декларацій

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували декларації чинних народних обранців щодо розміру доходу та заробітної плати за останні два роки. Як виявилося торік 298 депутатів отримали більше доходу, ніж у 2022-му. Також аналіз даних свідчить про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36% в порівнянні з показником у 2022 році. Про джерела доходу нардепів та їх зв’язки з фінансово-промисловими групами — в новому дослідженні YouControl.

Підвищення депутатської зарплати та зростання у доходах

Фахівці YouControl вивчили дані Єдиного державного реєстру декларацій. А саме: 11 розділ декларацій “Доходи, у тому числі подарунки”. Було виявлено 391 декларацію чинного народного депутата за 2022-2023 роки. Нині ж у Верховній Раді налічується 401 народний депутат 9 скликання. Сукупний дохід чинних нардепів, декларації яких є у відкритому доступі за 2022-2023 рр., склав більше 7 млрд грн. Так, 42% від суми складають доходи депутатів “Європейської Солідарності”, 18% — “Слуги Народу”, 12% — “Партії “За майбутнє”, 6% — “Довіри”, 5% — доходи позафракційних нардепів. Доходи інших політсил складають трохи більше ніж 10% від загальної суми.

Побачити всі відкриті дані про матеріальний стан чиновників і депутатів України, а також всіх, хто за законом повинен здавати податкову декларацію, можна в Каталозі електронних декларацій в YouControl.

У 2023 році 298 народних обранців отримали більше доходу ніж у 2022-му. А от у 89 парламентарів доходи навпаки зменшилися.

У 2023 році у 159 депутатів заробітна плата становить 50% і вище від загальної суми доходу. У 2022 році більшу частину доходів зарплата складала у 270 депутатів. Також аналіз даних з декларацій свідчить про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36% в порівнянні з аналогічним показником у 2022-му. Середня річна зарплата політиків у 2023 році склала майже 638 тис. грн проти 468 тис. грн у 2022 році. Найбільші суми заробітної плати за 2023-й отримали члени фракції “Слуги Народу” Руслан Стефанчук — 949 тис. грн та Олександр Мережко — 843 тис. грн.

Фракція “Слуга Народу”

Доходи депутатів найчисельнішої фракції партії “Слуга Народу” за досліджуваний період становлять 1,33 млрд грн або 18% від сукупного доходу чинних нардепів.

Найбільший дохід серед членів фракції “Слуга Народу” у 2023 році задекларувала Ірина Кормишкіна — 123,5 млн грн. При цьому основний дохід отриманий не депутаткою, а її чоловіком Юрієм Кормишкіним, який є бенефіціарним власником агропромислового холдингу та ключовою особою однойменної фінансово-промислової групи “Південна Аграрно-Експортна Компанія”.

Примітка: Фінансово-промислова група — у загальному сенсі це сукупність компаній із фінансової та/або промислової сфер, які належать до одного чи групи кінцевих бенефіціарних власників та здійснюють взаємодію між собою для досягнення спільних цілей, таких як отримання фінансової вигоди чи оптимізація виробничих процесів (надалі вживатимемо “ФПГ” або “група”).

Народний депутат Олександр Сова зазначив у декларації 58,4 млн грн доходу. Більшу частину отримала його дружина Людмила від зайняття підприємницькою діяльністю. Активи депутата та членів його родини об’єднані в “Групу родини Сова”, основним напрямком діяльності є виробництво та реалізація ювелірних виробів під брендом SOVA. Сукупний дохід нардепа та його сім’ї зменшився порівняно з 2022 роком на 7,6 млн грн.

Замикає трійку лідерів цієї фракції за доходом Жан Беленюк. Розмір доходу депутата у 2023 році склав понад 36 млн грн. З них 21,6 млн грн становлять — від погашення облігацій внутрішніх державних позик. Дохід депутата торік зріс у 18 разів порівняно з 1,96 млн грн у 2022-му.

Значне збільшення коштів також відбулось у Єлизавети Юсько внаслідок отриманих подарунків її донькою Жасмін на суму 6,6 млн грн. Зростання доходу у 20 разів зазначено в декларації Олександра Бакумова. У 2023 році він отримав погашення військових облігацій внутрішньої державної позики України на суму 11,7 млн грн.

Найменший дохід серед “Слуг Народу” у 2023 році у розмірі отримали: Дар’я Володіна — 455 тис. грн, Сергій Демченко — 480 тис. грн та Наталія Локтіонова — 536 тис. грн. Остання склала присягу народної депутатки у серпні 2023-го. Згідно з даними Громадського руху ЧЕСНО, вона є рідною сестрою багаторічної помічниці президента Володимира Зеленського Марії Левченко.

Фракція "Батьківщина"

З фракції “Батьківщина” 24 народні депутати за два роки задекларували сукупний дохід у 272 млн грн. Дохід депутатів у 2023 році зріс більш ніж у 2 рази в порівнянні з 2022-м.

Деяким депутатам торік вдалось збільшити суму доходу в десятки разів. Розмір сукупного доходу члена фракції “Батьківщина” Андрія Пузійчука з ФПГ “Фундамент” у 2023 році збільшився в понад 200 разів внаслідок отримання доходу його дружини Юлії Пузійчук. Переважно це прийняті від самого нардепа в дар частки у статутних капіталах декількох компаній.

Серед лідерів за доходами в “Батьківщині” у 2023 році також стали Олег Мейдич — 45,8 млн грн та Костянтин Бондарєв — 9,8 млн грн. Значну частину задекларованих доходів пана Мейдича становить дохід від підприємницької діяльності його дружини Тетяни у 40 млн грн. В цілому дохід родини збільшився на 64% в порівнянні з 2022-м. Крім того, Костянтин Бондарєв є ключовою особою групи “Велес”, основними напрямками діяльності якої є надання фінансових послуг та харчова промисловість. Пан Бондарєв є одним з 5 членів даної фракції, доходи яких зменшились порівняно з 2022 роком.

Зменшення коштів відбулось у Сергія Тарути, що є ключовою особою “Групи родини Тарута”, а також у Григорія Немирі, Івана Крулька і Валерія Дубіля. Останній пов’язаний із ФПГ “Європа”, діяльність якої зосереджена у сфері нерухомості й торгівлі та охоплює кілька ринків, зокрема частину столичного “Троєщинського ринку”.

Найменший дохід серед членів фракції у Сергія Євтушка — 696 тис.грн. Він єдиний серед представників “Батьківщини”, у кого дохід майже 100% складається з окладу. У всіх інших % зарплати складає 61% і нижче.

Фракція "Європейська Солідарність"

Загальний дохід депутатів “Європейської Солідарності” за 2022-2023 рр. складає трохи більше ніж 3 млрд грн. Понад 95%, тобто 2,9 млрд грн від цієї суми, припадає на дохід Петра Порошенка. Він разом із сином Олексієм є ключовою особою ФПГ “Укрпромінвест”. До слова, доходи фракції, лідером якої є Петро Порошенко, складають понад 42% від усієї суми доходів чинних нардепів.

Андрій Лопушанський з ФПГ “Група Андрія Лопушанського” у 2023 році задекларував майже 17 млн грн доходу. Основна частина припадає на дохід його дружини Тетяни від відчуження нерухомого майна на майже 11 млн грн та дохід від підприємницької діяльності у 4,9 млн грн.

Дохід Вікторії Сюмар за 2023 рік — понад 13 млн грн, 10 млн грн з якого отримав її чоловік Віктор Христюк за відчуження нерухомого майна. Пані Сюмар є лідеркою за зростанням доходу у 2023 році порівняно з 2022-м.

Значно приросли кошти у 2023 році у Ніни Южаніної. Сума доходу зросла більш ніж у 8 разів і склала 5,4 млн грн проти 640 тис. грн у 2022-му.

Найменші доходи задекларували Максим Саврасов та Ахтем Чийгоз — 642 тис. грн та 666,7 тис. грн відповідно. Лише у цих двох нардепів дохід на 100% складається із зарплати.

Фракція “ГОЛОС”

Сукупний дохід 20 депутатів від “ГОЛОСУ” за 2022 рік складав 44,5 млн грн. А у 2023-му збільшився на 15,9% і становить 51,5 млн грн. Це найменший показник серед усіх представлених фракцій та груп парламенту 9 скликання.

Найбільше задекларували члени фракції Ярослав Рущишин — ключова особа “Групи родини Рущишин” із доходом за 2023 рік у 9,8 млн грн, Галина Васильченко — 8,9 млн грн та Юлія Клименко — 6,6 млн грн. Основну частину, тобто 5,6 млн грн задекларованого доходу Юлії Клименко, отримав її чоловік у вигляді доходу від підприємницької діяльності. Подібна ситуація й у Галини Васильченко, де дохід її чоловіка у 2023 році склав 7,4 млн грн, що становить 83% від усього задекларованого доходу депутатки.

Найбільше зростання у 2023-му у Кіри Рудик, дохід якої підвищився майже у 6 разів внаслідок отримання подарунків у негрошовій формі на суму понад 1,5 млн грн.

Найбільше спадання доходів у % значенні за 2023-й порівняно з 2022 роком зафіксовано в Ольги Стефанишиної. Її задекларований дохід зменшився на 8,9 млн грн. Якщо порівнювати із даними декларації за 2022-й, то там значну частину складала грошова допомога від Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки — їй та доньці на загальну суму 11,25 млн грн. У 2023 році ці статті доходу відсутні.

З найменшими доходами стала народна обраниця Олександра Устінова, дохід якої за 2023 рік склав 569 тис. грн.

Депутатська група “Партія “За майбутнє”

Сукупний дохід 17 депутатів “Партії “За майбутнє” за 2022 рік склав 387,2 млн грн. У 2023-му він збільшився на 33,2% до 515,8 млн грн. Тобто представники депутатської групи “Партія “За майбутнє” за два роки отримали 903 млн грн доходу, що становить 12,7% від загальних доходів чинних нардепів.

Степан Івахів посідає друге місце серед усіх чинних нардепів за доходом у 536,4 млн грн за два роки. Він є однією з ключових осіб фінансово-промислової групи “Континіум” і серед членів депутатської групи найбільше задекларував доходу на суму 236 млн грн у 2023-му. При найбільшому рівні доходу в “Партії “За майбутнє”, Степан Івахів також є одним з умовних лідерів за зменшенням коштів, у 2023-му його доходи “схудли” на 64,4 млн грн внаслідок зменшення доходу від дивідендів.

У 2023 році в “Партії “За майбутнє” найбільше задекларували доходу Віктор М'ялик — 201,5 млн грн і Богдан Торохтій — 16,8 млн грн.

Порівняно з 2022 роком найбільше зростання доходів у 1245% зафіксовано у вищезгаданого Віктора М'ялика від відчуження нерухомого майна. Також доходи збільшились в Ігоря Палиці внаслідок отриманих дивідендів в розмірі 5 млн грн. Син Ігоря Палиці — Захар є ключовою особою ФПГ “Група родини Палиця”.

Депутатом фракції з найменшими доходами є Ярослав Дубневич, учасник “Групи братів Дубневичів”, дохід якого за 2023 рік склав 503 тис. грн. В жовтні 2023-го НАБУ оголосило Ярослава Дубневича у міжнародний розшук за обвинуваченням в заволодінні майном держави на суму 2,1 млрд грн.

На 12 млн грн доходу у 2023 р. менше отримав Олександр Герега, який є ключовою особою ФПГ “Епіцентр”, за рахунок зменшення доходу від дивідендів. Це найбільший показник зменшення доходу серед всіх членів фракції.

Депутатська група “ДОВІРА”

Сукупний дохід 19 депутатів групи “ДОВІРА” за 2023 рік збільшився вдвічі та склав 314,5 млн грн проти 148,7 млн грн у 2022-му.

Найзаможнішими депутатами в “ДОВІРІ” є Борис Приходько, ексзаступник голови Нацбанку, дохід якого за 2023 рік склав 227,9 млн грн, Роберт Горват — ключова особа “Групи родини Горват” — 18,7 млн грн, Сергій Вельможний — 12,9 млн грн доходу.

Найбільше зростання доходів на 252% від відчуження цінних паперів та корпоративних прав зафіксовано у депутата Андрія Кіта — ключової особи “Групи родини Андрія Кіта”. За 2023 рік його дохід склав 2,5 млн грн, що на 1,8 млн грн більше ніж у 2022 році.

Другим в умовному рейтингу серед усіх народних обранців із найменшим рівнем доходу у 2023-му є депутат від “ДОВІРИ” Сергій Шахов. За 2023 рік він отримав 32,5 тис. грн у вигляді заробітної плати. При цьому цей показник у 2022 році був на рівні майже 385 тис. грн. У 2022 році була вищою і заробітна плата самого депутата, а також відображені доходи його сина Микити.

Депутатська група “Відновлення України”

Сукупний дохід 17 членів депутатської групи за 2023 рік склав майже 70,5 млн грн, а за 2022 рік понад 260 млн грн. Це єдина депутатська група, сукупний дохід якої зменшився більш ніж в три рази. Здебільшого це відбулось внаслідок зменшення доходів Вадима Столара.

Найбільший задекларований дохід у 2023 році серед нардепів ”Відновлення України” отримав Ігор Кісільов — понад 38 млн грн. Порівняно з 1,2 млн грн у 2022-му його сукупний дохід збільшився майже в 30 разів від підприємницької діяльності та відчуження рухомого майна згідно з даними декларації його дружини Ганни.

Друге місце посідає Олександр Фельдман — ключова особа ФПГ “АВЕК” із сукупним доходом за 2023 рік у 9 млн грн, який порівняно з 2022-м збільшився майже в 3 рази за рахунок відчуження рухомого майна.

Третє місце за найбільшим загальним доходом за 2023 рік серед нардепів групи “Відновлення України” посідає Вадим Столар, який є членом ФПГ “Група родини Столар”. Його сукупний дохід за 2023 рік склав понад 5 млн грн, але порівняно з 2022-м він зменшився майже в 50 разів і у 2022-му становив 249 млн грн. Зменшення сталося через неотримання дивідендів від EMPIRE SYSTEM LTD (Британські Віргінські острови), АТ ЗНВКІФ “Медісон” та АТ ЗНВКІФ “Генезис”.

Більше ніж в 5 разів у 2023 році збільшились доходи Валерія Гнатенка, який є ключовою особою в “Групі родини Гнатенко”. Із 700 тис. грн у 2022-му до майже 5 млн грн у 2023-му за рахунок доходів його дружини Світлани від зайняття підприємницькою діяльністю.

Депутатом з найменшим доходом в групі “Відновлення України” є Євген Яковенко. А доходи нардепа Олександра Юрченка, складаються лише із заробітної плати депутата.

Депутатська група “Платформа за життя та мир”

Сукупний дохід 22 членів депутатської групи склав понад 130 млн грн за 2023 рік та 143 млн грн за 2022-й.

До трійки лідерів з найбільшим сукупним доходом у 2023-му входять: Юрій Бойко, Віталій Борт та Григорій Суркіс. Зокрема сукупний дохід Юрія Бойка торік склав понад 54 млн грн, 28 млн грн з них отримала його дружина Віра, як подарунок у грошовій формі від сина Анатолія Бойка. В порівнянні з декларацією за 2022 рік, дохід Юрія Бойка у 2023-му зріс майже у 2 рази. Адже у 2022 році Анатолій подарував матері лише 14,5 млн грн.

Нардеп Віталій Борт — ключова особа “Групи родини Борт”, має 41 млн грн сукупного доходу, що на 4 млн менше ніж у 2022-му. Ця сума складається з заробітної плати народного обранця та доходів його дружини Ольги.

Григорій Суркіс — ключова особа в “Групі братів Суркісів”, у 2023 році отримав сукупний дохід у понад 14 млн грн, що в 3,5 раза більше ніж у 2022-му, внаслідок отриманого доходу від відчуження рухомого майна.

Члени депутатської групи “Платформа за життя та мир” Олександр Пономарьов та Нестор Шуфрич не подали декларації за 2022-2023 рр. У липні 2023-го Олександр Пономарьов отримав підозру у державній зраді. Сукупний дохід пана Пономарьова за 2020 рік за поданими деклараціями склав 630 тис. грн. Нестор Шуфрич, який є ключовою особою в ФПГ “Група Нестора Шуфрича”, наразі перебуває у СІЗО. У 2023 році він також отримав підозру у державній зраді.

Відсоток зарплати нардепа від усього доходу за 2023 рік складає 100% у трьох депутатів групи “Платформа за життя та мир”: у Суто Мамояна — члена “Групи родини Мамоян”, Олександра Колтуновича та Михайла Макаренка.

Сукупний дохід 20 народних депутатів, які не входять до складу жодної фракції чи групи, за 2023 рік склав майже 250 млн грн, що у 2 рази більше ніж у 2022-му.

З найбільшим сукупним доходом за 2023 рік стали нардепи Олена Кондратюк, Олесь Довгий та Антон Яценко.

Олена Кондратюк у 2023-му задекларувала майже 85 млн грн, що вдвічі більше за попередній рік із 37 млн грн. Збільшення відбулось переважно за рахунок підвищення рівня зарплати її чоловіка — СЕО медіагрупи Starlight Media Олександра Богуцького. Доходи Олеся Довгого — ключової особи “Групи родини Довгих”, зросли майже в 10 разів з 4,5 млн грн у 2022-му до 46,5 млн грн у 2023-му. Це сталося за рахунок платежів від співвласника “Нової пошти” Вячеслава Климова, які є офіційною заставою на придбання обʼєктів нерухомості.

Задекларований дохід Антона Яценка — ключової особи “Групи Антона Яценка” в 2023 році склав 38,5 млн грн, що більш ніж на 20 млн грн більше ніж у 2022-му. Приріст відбувся внаслідок отриманої спадщини у негрошовій формі (вартість квартири понад 10 млн грн), та доходу дружини від надання майна в оренду.

Більше ніж в 5 разів у 2023 році збільшились доходи Віктора Балоги — ключової особи "Групи родин Балога та Петьовка". Зокрема у 2022 році він задекларував майже 950 тис. грн, а у 2023-му — 5,7 млн грн. Кошти збільшились від зайняття підприємницькою діяльністю його дружини Оксани.

Найбільше ж падіння доходів у 100% серед всіх чинних депутатів за два роки — у позафракційного Федора Христенка. У 2023-му він не задекларував жодної гривні доходу проти 3 млн грн у 2022 році. За інформацією “Радіо Свобода” “Нардеп-утікач із ОПЗЖ за 5 днів до вторгнення РФ орендував велику квартиру в Польщі і відтоді не повертався” за 11.12.2023 року, народний депутат Федір Христенко, виїхав з України 14 лютого 2022 року і відтоді не повертався. Федір Христенко є зятем підприємця Сергія Брюховецького — ключової особи в “Групі родини Брюховецьких-Кондаурових”.

Дохід Юлії Світличної складається лише із заробітної плати депутата та становить майже 550 тис. грн, що є найменшим показником доходу серед позафракційних депутатів.

У позафракційного Олександра Дубінського відсутні декларації за два роки. Згідно з декларацією за 2020 рік сукупний дохід складав понад 1 млн грн.