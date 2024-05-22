Фінал Ліги Європи: непереможний «Баєр» проти «Аталанти» 

22 травня у Дубліні на «Авіва-Стедіум» у фінальному поєдинку за кубок Ліги Європи УЄФА зустрінуться «Баєр Леверкузен» та «Аталанта», повідомляє УЄФА.

Перший півфінальний поєдинок «Баєра» проти «Роми» завершився перемогою німців (0:2). У матчі-відповіді римляни реалізували 2 пенальті, але команда Хабі Алонсо здійснила дивовижний камбек та забезпечила собі місце у фіналі.

Крім того, у другому півфінальному поєдинку проти «Роми» леверкузенці встановили новий світовий рекорд за сумою безпрограшних поєдинків (49). «Фармацевти» перевершили досягнення португальської «Бенфіки», яке трималося з грудня 1963-го до лютого 1965 року (48 матчів).

Німці не зупинялися на досягнутому. Перед фіналом вони збільшили свою серію до 51 матчу, вигравши Бундеслігу без жодної поразки.

Фото: EPA/UPG «Баєр» під час тренування перед фіналом Ліги Європи.

Новоспечені чемпіони Німеччини залишаються непереможними в сезоні 2023/2024. Після здобуття титулу Бундесліги вся їхня увага націлена на Лігу Європи, а саме на свій перший єврокубковий фінал з 2002 року. Тоді у Ґлазго у рамках фіналу ЛЧ « Реал Мадрид » здолав «Баєр» з рахунком 2:0 та здобув свій 9-й титул чемпіона.

На шляху до омріяного європейського титулу німців стане «Аталанта».

У півфіналі ЛЄ італійці зустрілися з «Марселем». У першому матчі сильнішого не виявили, тому поєдинок завершився нічиєю (1:1). У другій грі на домашньому стадіоні у Бергамо «Аталанта» розгромила французів та із рахунком 3:0 (4:1 за сумою матчів) та вийшла до фіналу Ліги Європи.

Команда під керівництвом Гасперіні набрала неймовірну форму, яка дозволила їм впритул наблизитись до місця в Лізі чемпіонів. Крім того, бергамаски вийшли до фіналу Кубка Італії та зіграють у своєму першому єврокубковому фіналі в історії.

Фото: EPA/UPG Тренувальна сесія «Аталанти» перед фінальним поєдинком Ліги Європи.

У 21-му столітті жоден італійський клуб не вигравав цей турнір, тож, можливо, саме «Аталанта» увійде в історію.

Дві попередні зустрічі команд сезону 2021/22 у рамках 1/8 ЛЄ завершилися перемогою італійської команди (3:2 та 0:1).

«Я припускав, що протистояння буде важким. У Римі теж було нелегко. Програючи у два мʼячі, ми не повинні забувати те, що створили. Мені сподобалася реакція гравців на пропущені голи. Минулого року ми були близькі до фіналу, а цього разу вже вийшли туди. «Аталанта»? Ця команда добре себе зарекомендувала протягом багатьох років під керівництвом Гасперіні. Буде цікаво кинути їм виклик», – поділився очікуваннями від суперника іспанський наставник «Баєра» для Roma Press.

«Ми віримо, що зробити абсолютно все, що потрібно було для підготовки, тому ми просто прагнемо якнайшвидше зіграти цей матч. Ми перебуваємо в найкращому психологічному та фізичному стані. Ми усвідомлюємо, що протистоятимемо чудовій команді. Добре знаємо, що Леверкузен наразі є непереможним, і ми знаємо, що вони провели чудовий сезон. Результати, яких вони досягли в цьому сезоні, не є випадковими. Звичайно, дрібні деталі можуть вплинути на фінал. Ми повинні поважати їх і намагатися швидко адаптуватися до наших суперників», – сказав перед грою коуч італійців для УЄФА.

Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.