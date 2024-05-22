Романчук – про виступ на Олімпіаді в Токіо: "«Бронза» — це не та медаль, за якою я їхав"

Український плавець Михайло Романчук розповів в інтерв'ю LB.ua, чому він не зміг завоювати золоту медаль токійських Ігор.

«Насправді це була суміш емоцій. З одного боку, коли приплив, то дуже засмутився, тому що «бронза» — це не та медаль, за якою я їхав. Ставив перед собою зовсім інші цілі. Потім ці емоції змінилися на позитивні, коли я ступив на п'єдестал. Медалі Олімпійських ігор мають свою вагу. І «бронза», і «срібло» сильно вплинули на мій емоційний стан», – сказав Романчук.

За його словами, він міг завоювати золоту медаль, якби фінал змагань був ввечері.

«Те, що вони зробили фінали змагань зранку, а не ввечері, як зазвичай. Це вплинуло. Я впевнений, якби фінали були ввечері, я мав би два «золота» Олімпіади. Після бою кулаками не махають. Це було три роки тому», – пояснив український плавець.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня до 11 серпня. Михайло Романчук завоював олімпійську ліцензію.