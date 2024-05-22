>
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Романчук – про виступ на Олімпіаді в Токіо: "«Бронза» — це не та медаль, за якою я їхав"

Романчук завоював бронзову і срібну медалі на Олімпіаді в Токіо.

Романчук – про виступ на Олімпіаді в Токіо: "«Бронза» — це не та медаль, за якою я їхав"
Михайло Романчук (праворуч) з олімпійською медаллю.

Український плавець Михайло Романчук розповів в інтерв'ю LB.ua, чому він не зміг завоювати золоту медаль токійських Ігор.

«Насправді це була суміш емоцій. З одного боку, коли приплив, то дуже засмутився, тому що «бронза» — це не та медаль, за якою я їхав. Ставив перед собою зовсім інші цілі. Потім ці емоції змінилися на позитивні, коли я ступив на п'єдестал. Медалі Олімпійських ігор мають свою вагу. І «бронза», і «срібло» сильно вплинули на мій емоційний стан», – сказав Романчук.

За його словами, він міг завоювати золоту медаль, якби фінал змагань був ввечері.

«Те, що вони зробили фінали змагань зранку, а не ввечері, як зазвичай. Це вплинуло. Я впевнений, якби фінали були ввечері, я мав би два «золота» Олімпіади. Після бою кулаками не махають. Це було три роки тому», – пояснив український плавець.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня до 11 серпня. Михайло Романчук завоював олімпійську ліцензію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies