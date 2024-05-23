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Усик може зберегти звання абсолютного чемпіона до реваншу з Ф'юрі

Команда українця проситиме IBF зробити виняток з правил щодо обов'язкового захисту титулу.

Усик може зберегти звання абсолютного чемпіона до реваншу з Ф'юрі
Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі
Фото: EPA/UPG

Бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, який запланований на осінь 2024 року, має шанс знову отримати статус поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. 

Як повідомляє World Boxing News, організація IBF погрожувала відібрати в українця свій пояс через завершення терміну, відведеного на обов'язкий захист з хорватом Філіпом Хрговичем. Проте президент IBF Дерріл Піплз натякнув, що Усик може розраховувати на виняток з правил, якщо звернеться до них з таким проханням.

Промоутер боксера Олександр Красюк підтвердив, що проситиме IBF не позбавляти Усика титулу. Тож в разі успіху на кону реваншу із Ф'юрі знову стоятимуть усі чотири головні пояси, які дозволяють власнику вважатися абсолютним чемпіоном світу.

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