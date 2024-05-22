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Український боксер, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик, зніметься у голлівудському фільмі режисера Бенні Сафді “The Smashing Machine” (“Машина, що трощить”).

Про це йдеться на сайті IMBD.

Фільм буде про колишню зірку UFC Марка Керра. Його роль зіграє зірковий актор Дуейн Джонсон.

Олександр Усик у цьому фільмі зіграє роль легендарного українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.

Фото: Скріншот з сайту IMDB

Прем'єра фільму запланована на 2025 рік.