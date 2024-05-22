Український боксер, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик, зніметься у голлівудському фільмі режисера Бенні Сафді “The Smashing Machine” (“Машина, що трощить”).
Про це йдеться на сайті IMBD.
Фільм буде про колишню зірку UFC Марка Керра. Його роль зіграє зірковий актор Дуейн Джонсон.
Олександр Усик у цьому фільмі зіграє роль легендарного українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.
Прем'єра фільму запланована на 2025 рік.
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Олександр Усик здобув усі пояси у найважчому дивізіоні, перемігши Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів.
- У 9 раунді рефері дивним чином зафіксував нокдаун, коли Ф'юрі залишався на ногах. На думку промоутера Олександра, цим він вкрав в українця нокаут.