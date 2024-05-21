ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами за формулою миру
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами за формулою миру
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
ГоловнаКультура

Фестиваль V`YAVA Єднання у Києві збере понад 300 артистів, серед хедлайнерів - німецький продюсер Thomas Schumacher

На заході планують зібрати три мільйони гривень на потреби 3-ої окремої штурмової бригади, а також на напрям «Медичної допомоги» через UNITED24.

Фестиваль V`YAVA Єднання у Києві збере понад 300 артистів, серед хедлайнерів - німецький продюсер Thomas Schumacher
Фестиваль V`YAVA Єднання

23-26 травня на "Aрт-заводі "Платформа" відбудеться музично-культурний фестиваль V`YAVA Єднання, який збере понад 300 українських та іноземних артистів на п’ятьох сценах.

Серед хедлайнерів організатори анонсують участь німецького продюсера, засновника лейблу Electric Ballroom Thomas Schumacher.

Свої шоукейси на заході представлять MUZVAR, Mixmag Ukraine та Megogo.

Також на V`YAVA Єднання виступлять Onuka, Go_A, СКАЙ, Саша Чемеров , O.Torvald, Ziferblat, Cheev, Phill It, Krut, Пиріг і Батіг, Стас Корольов & Vesnavoseny, Тонка, Mayorova, Tember Blanche, Dima Prokopov, Brykulets, Kurs Valut, Si Process, Nazva, Khayat, Renie Cares, ГОНЯ, Sheetel, Feels, Gorim!, MC Реп, Budchuk & Friends, Karta Svitu та інші артисти.

Onuka на фестивалі V`YAVA Єднання
Onuka на фестивалі V`YAVA Єднання

Для прихильників електронного саунду на фестивалі зіграють Votuma, dj Kon', Joss, Sergiy Leshchenko, Walakos. I Wannabe та багато інших музикантів.

V`YAVA Єднання збиратиме три мільйони гривень на потреби 3-ої окремої штурмової бригади, а також на напрям «Медичної допомоги» через UNITED24.

На фестивалі працюватиме алея майстеркласів. Українські майстри навчатимуть гончарству, ткацтву, ковальству, випіканню жайворонків із тіста, різьбленню, грі на народних інструментах, майструванню ляльки-мотанки, ліпленню з глини, народному розпису, ритуванню по шкірі тощо.

Також у межах фесту відбудеться виставка «identification. Код нації». На ній представлять понад 100 творів 19 українських митців у жанрах живопис, фотографія, інсталяція, графіка, скульптура і digital art, що втілюють нашу самоідентифікацію та культурний спадок.

Серед художників — автор безлічі музичних обкладинок Мітя Фєнєчкін, дослідник українських візуальних етнокодів Roman Chizz, піксель-арт митець Вітер Степовий та інші.

Крім того, у межах V`YAVA Єднання пройде танцювальний фестиваль Dance Unity Fest, що збере 70 шоу-команд зі всієї України, які будуть змагатися за звання «найкращої команди» та призовий фонд. Танцівники змагатимуться в жанрах Contemporary, Dance show, Street show і K-Pop.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies