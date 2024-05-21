Фестиваль V`YAVA Єднання у Києві збере понад 300 артистів, серед хедлайнерів - німецький продюсер Thomas Schumacher

На заході планують зібрати три мільйони гривень на потреби 3-ої окремої штурмової бригади, а також на напрям «Медичної допомоги» через UNITED24.

23-26 травня на "Aрт-заводі "Платформа" відбудеться музично-культурний фестиваль V`YAVA Єднання, який збере понад 300 українських та іноземних артистів на п’ятьох сценах.

Серед хедлайнерів організатори анонсують участь німецького продюсера, засновника лейблу Electric Ballroom Thomas Schumacher.

Свої шоукейси на заході представлять MUZVAR, Mixmag Ukraine та Megogo.

Також на V`YAVA Єднання виступлять Onuka, Go_A, СКАЙ, Саша Чемеров , O.Torvald, Ziferblat, Cheev, Phill It, Krut, Пиріг і Батіг, Стас Корольов & Vesnavoseny, Тонка, Mayorova, Tember Blanche, Dima Prokopov, Brykulets, Kurs Valut, Si Process, Nazva, Khayat, Renie Cares, ГОНЯ, Sheetel, Feels, Gorim!, MC Реп, Budchuk & Friends, Karta Svitu та інші артисти.

Onuka на фестивалі V`YAVA Єднання

Для прихильників електронного саунду на фестивалі зіграють Votuma, dj Kon', Joss, Sergiy Leshchenko, Walakos. I Wannabe та багато інших музикантів.

V`YAVA Єднання збиратиме три мільйони гривень на потреби 3-ої окремої штурмової бригади, а також на напрям «Медичної допомоги» через UNITED24.

На фестивалі працюватиме алея майстеркласів. Українські майстри навчатимуть гончарству, ткацтву, ковальству, випіканню жайворонків із тіста, різьбленню, грі на народних інструментах, майструванню ляльки-мотанки, ліпленню з глини, народному розпису, ритуванню по шкірі тощо.

Також у межах фесту відбудеться виставка «identification. Код нації». На ній представлять понад 100 творів 19 українських митців у жанрах живопис, фотографія, інсталяція, графіка, скульптура і digital art, що втілюють нашу самоідентифікацію та культурний спадок.

Серед художників — автор безлічі музичних обкладинок Мітя Фєнєчкін, дослідник українських візуальних етнокодів Roman Chizz, піксель-арт митець Вітер Степовий та інші.

Крім того, у межах V`YAVA Єднання пройде танцювальний фестиваль Dance Unity Fest, що збере 70 шоу-команд зі всієї України, які будуть змагатися за звання «найкращої команди» та призовий фонд. Танцівники змагатимуться в жанрах Contemporary, Dance show, Street show і K-Pop.