Софія Андрухович розказала, коли вийде наступна частина “Амадоки”

Письменниця Софія Андрухович повідомила, що у жовтні 2024 вийде наступна частина роману “Амадока”. Про це вона розказала в інтерв’ю “Суспільне.Культура”.

“У жовтні має бути опублікована третя частина "Амадоки" (...) "Амадока" вже повністю написана. Я знаю, чим там все завершується, незаважаючи на відкритий фінал. Це дає можливість ані авторові, ані читачам не знати точно. Але наразі "Амадоку" я не продовжую, бо в нас у реальності таке продовження, що неможливо в цей момент з цим працювати якось ширше, ніж те, що ми всі робимо. Але в мене є плани щодо інших текстів,” – пояснила письменниця.

Нагадаємо, в кінці травня 2024 у видавництві "Комубук" вийде четвертий роман Софії Андрухович "Катананхе".

Про роман “Амадока”: