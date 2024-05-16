Софія Андрухович розказала, коли вийде наступна частина “Амадоки”

Письменниця Софія Андрухович повідомила, що у жовтні 2024 вийде наступна частина роману “Амадока”. Про це вона розказала в інтерв’ю “Суспільне.Культура”.
“У жовтні має бути опублікована третя частина "Амадоки" (...) "Амадока" вже повністю написана. Я знаю, чим там все завершується, незаважаючи на відкритий фінал. Це дає можливість ані авторові, ані читачам не знати точно. Але наразі "Амадоку" я не продовжую, бо в нас у реальності таке продовження, що неможливо в цей момент з цим працювати якось ширше, ніж те, що ми всі робимо. Але в мене є плани щодо інших текстів,” – пояснила письменниця.
Нагадаємо, в кінці травня 2024 у видавництві "Комубук" вийде четвертий роман Софії Андрухович "Катананхе".
Про роман “Амадока”:
- Це третій роман Софії Андрухович, виданий 2020 року «Видавництвом Старого Лева».
- Авторка писала роман протягом трьох років, від моменту задуму до реалізації ідеї пройшло 6 років.
- У 2023 році роман відзначила «Зустріч: Українсько-єврейська літературна премія».
- У 2024 році письменниця отримала за нього літературну премію імені Гессе.