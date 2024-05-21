112 картин Медведчука визнано такими, які мають історичну та культурну цінність

Експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин Віктора Медведчука, які зберігалися там з 2022 року.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

З цих картин 112 визнано такими, які мають культурну та історичну цінність. Експерти-мистецтвознавці підтвердили це своїм висновком, майже всі картини - твори відомих українських митців XX століття.

“Під час наступного засідання конкурсної Комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу цих картин та передачі їх до Національного музею України для збереження. Твори, які не мають культурної та історичної цінності будуть реалізовані через електронний майданчик “Прозорро.Продажі”, - запевнили в АРМА.

Кошти від реалізації картин поповнять бюджет України.