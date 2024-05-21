Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Польща може затопити низку територій на кордоні з Росією та Білоруссю
Польща може затопити низку територій на кордоні з Росією та Білоруссю
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
ГоловнаКультура

112 картин Медведчука визнано такими, які мають історичну та культурну цінність

Майже всі картини - твори відомих українських митців XX століття. 

112 картин Медведчука визнано такими, які мають історичну та культурну цінність
112 картин Медведчука мають історичну та культурну цінність
Фото: АРМА

Експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин Віктора Медведчука, які зберігалися там з 2022 року. 

Про це повідомила пресслужба АРМА.

З цих картин 112 визнано такими, які мають культурну та історичну цінність. Експерти-мистецтвознавці підтвердили це своїм висновком, майже всі картини - твори відомих українських митців XX століття. 

Підписуйтесь на наш Google News

“Під час наступного засідання конкурсної Комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу цих картин та передачі їх до Національного музею України для збереження. Твори, які не мають культурної та історичної цінності будуть реалізовані через електронний майданчик “Прозорро.Продажі”, - запевнили в АРМА. 

Кошти від реалізації картин поповнять бюджет України. 

  • Аукціонний дім Troostwijk Auctions з Нідерландів відмовився продовжувати переговори щодо підписання договору про організацію торгів з продажу арештованої яхти Віктора Медведчука Royal Romance.
  • В результаті арештована яхта Royal Romance Віктора Медведчука перейшла під прапор України. Судно стало першим в історії України арештованим активом, який розшукали за кордоном, легалізували та видали державну реєстрацію прапора.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies