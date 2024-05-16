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АРМА розшукало приховані за кордоном активи підозюваного у розтраті 64 мільйонів гривень

Розшукали об’єкти нерухомості, розміщені в США та рахунки в банківських установах сукупною вартістю більш як 4 мільйони доларів США.

АРМА розшукало приховані за кордоном активи підозюваного у розтраті 64 мільйонів гривень
Олена Дума, голова АРМА
Фото: Олена Дума, телеграм

Агентстсво із розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало приховані  за кордоном активи громадянина України, якого підозрюють у розтраті 64 млн грн. Всього розшукали майна на 4 мільйони доларів. Йдеться про нерухомість та гроші на рахунках. 

Про це повідомила голова Агентства Олена Дума у телеграмі.

Зазначається, що завдяки успішній співпраці АРМА та компетентних органів США вдалося оперативно розшукати майно за кордоном та передати ці відомості для арешту розшуканої нерухомості та проведення подальших процесуальних дій.

У Агентстві уточнили, що розшукали приховані активи фігуранта кримінального провадження, які можуть бути пов'язаними з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Це об’єкти нерухомості, розміщені в США та рахунки в банківських установах. Їх сукупна вартість становить більш як 4 мільйони доларів США.

За інформацією слідства, зловмисник здійснив розтрату майна української компанії на більш як 64 мільйони гривень. Чоловік перераховував кошти компанії на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Маскував таку свою діяльність під виглядом надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям.

Отримані дані про активи фігурантів наразі скеровано до відповідного правоохоронного органу для подальшого накладення арешту та конфіскації.

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