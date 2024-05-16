Малюська: найближчими місяцями бізнес зможе подати заявки на відшкодування до реєстру збитків унаслідок війни

Але навряд варто очікувати компенсації, якщо Україна не отримає доступу до суверенних активів Росії або не виграє війну повноцінно на своїх умовах.

Не лише приватні особи, а і бізнес завдяки реєстру збитків зможе отримати компенсацію за завдану Росією шкоду. Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська під час дискусії "Злочин і справедливість: як притягти до відповідальності агресора", організованою LB.ua та EFI Group в межах проєкту "Нова країна".

За його словами, протягом найближчих місяців анонсують окремі категорії бізнесу, який може подати заявки. Наразі багато залежить від технічної роботи.

"Тому що масив роботи визначити і відкрити категорії – величезний. Прогноз треба дивитися на реєстрі, є офіційний вебсайт. Якоїсь давності по поданню доказів не існують, просто їх треба мати", – сказав міністр.

Однак він додав, що бізнесу навряд варто очікувати отримання компенсації за завдані збитки, якщо Україна не отримає доступу до суверенних активів Росії або не виграє війну повноцінно на своїх умовах.

Голова парламентського комітету правової політики Денис Маслов зі свого боку зазначив, що наразі немає інструменту компенсацій бізнесу не тому, що так хоче держава.

"Є імунітет країни. Навіть країни-агресора. Нонсенс, але є імунітет країни-агресора від рішень національних судів. В нас є купа рішень про стягнення з Російської Федерації. Я не помилюся, якщо навіть скажу, що є зведене кримінальне провадження, де купа вимог за ріенням судів до Російської Федерації, і воно не виконується, тому що тут немає майна Російської Федерації. Все, що тут було, майно, все направили підсанкційне і так далі", – пояснив він.