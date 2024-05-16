З початку повномасштабного вторгнення допомога ЄБРР Україні сягнула майже 4 млрд євро

Станом на травень 2024 року загальний обсяг спрямованого Україні фінансування ЄБРР за весь період співпраці становить понад 19,5 млрд євро.

З початку повномасштабного вторгнення допомога Україні від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) сягнула майже 4 млрд євро.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під часу щорічної пленарної сесії Ради керуючих та інвестиційній панелі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"З початку повномасштабного вторгнення допомога Банку сягнула майже 4 млрд євро. Завдяки мобілізованим ресурсам нам вдалося забезпечити фінансування критично важливих видатків у енергосекторі та стабільність роботи системи передачі електроенергії", – зазначив Марченко.

Він додав, що станом на травень 2024 року загальний обсяг спрямованого Україні фінансування ЄБРР за весь період співпраці становить понад 19,5 млрд євро.

На стадії реалізації в державному секторі знаходиться 10 спільних проєктів загальним обсягом позик 2,1 млрд євро.

У Мінфіні наголосили, що банк зробив вагомий внесок у забезпечення безперебійного проходження опалювальних сезонів 2022/2023, 2023/2024 років та підготовку до опалювального сезону 2024/2025 років.

Зокрема, за діючими проєктами з підтримки ліквідності та стійкості ключових суб’єктів господарювання критично важливої інфраструктури, таких як НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України», АТ «Укрзалізниця» загальний обсяг виділеного фінансування становить до 1,3 млрд євро.