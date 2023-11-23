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ЄБРР та Нафтогаз підписали угоду про залучення кредиту на 200 млн євро

Кредитна угода набуде чинності після оформлення державної гарантії.

ЄБРР та Нафтогаз підписали угоду про залучення кредиту на 200 млн євро
Фото: naftogaz.com

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та НАК "Нафтогаз України" підписали угоду про залучення кредиту на 200 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні "Нафтогазу" та ЄБРР.

Угоду підписали вчора голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Глава Нафтогазу зазначив, що підписання цієї угоди – важливий крок для зміцнення енергетичної стійкості України в умовах війни.

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"Я щиро вдячний ЄБРР та безпосередньо Маттео Патроне за співпрацю та послідовну підтримку України в цей непростий час", – зазначив Чернишов.

"Ми пишаємося нашою співпрацею з Нафтогазом, який також покращує своє управління та, після труднощів у минулому, успішно завершив реструктуризацію своїх облігацій - ми готові підтримувати їх і надалі", - прокоментував Маттео Патроне.

Підписання приводить до реалізації угоди, спочатку укладеної в червні на конференції з відновлення України в Лондоні між президентом ЄБРР Оділем Рено-Бассо та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" отримає грант на понад 3 млрд гривень від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для екстрених закупівель газу.

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